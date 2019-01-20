【打邊爐】上海火鍋店推臭豆腐湯底未算激　牛糞火鍋真係食屎？

重慶九宮格（chinatown.co.uk／果壳網提供）

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不管你是南方沒暖氣的可憐孩子，還是在雪地裡鼻涕凍成冰的北方朋友，在晝短夜長的寒冷冬天裡，總是需要一些撫慰心靈（和胃）的美食。熱騰騰的火鍋無疑是最佳選擇。無論是菌湯，番茄，還是飄著足量花椒和辣椒、散發著濃郁牛油香氣的重慶九宮格，再擺上一桌子新鮮蔬菜和牛羊肉，都能讓你在寒冷的冬夜被幸福環繞。

但是，這些你所熟悉的美味火鍋湯底，今天一個字都不會提，命運就是這麼殘酷。

（果壳網提供）

前段時間，上海一家火鍋店推出了許多謎一樣的新款火鍋，鍋底搭配令人大開眼界，除了抹茶+榴蓮牛奶鴛鴦鍋這種蜜汁搭配，還有名字長到記不住的“ 芋頭青稞鹹蛋黃肉鬆牛奶鍋 ”，產品經理是魔鬼嗎……？

奧利奧芋圓就算了，但辣條和鹹蛋黃又是怎麼肥四（諧音：回事）？後面還擺著五花肉呢！這咋涮？所長已經迫不及待地想知道高溫加熱辣條和奧利奧再混在一起會是什麼味道了……這幾款新式火鍋好不好吃，大概也要看個人口味。然而無論國內國外，都會有那麼幾款格外新奇，讓人聽了嚇一跳的酷炫火鍋底料！也足以說明火鍋的無窮魅力。下面就是所長的獵奇火鍋盤點，說不定其中就會有那麼一兩款是你的菜！

牛糞火鍋

「見鬼！我竟然真的吃了屎！」

聽名字就要嚇一跳了是不是！但其實並不是真的牛糞，至少有兩點區別：一並沒有真的拉出來，二還有牛的部分消化系統在，「牛糞」並不孤單。好吧，可能聽上去也沒有好一點……

牛糞火鍋又名牛癟火鍋，是貴州的特色美食，也在各大美食頻道斬殺無數外國美食博主的關注。就像上文所說，並不是真的用牛糞燉湯，而是在製作前先把牛餵飽，再把牛胃和小腸，以及其中尚未消化的的食物拿出來當做原料燉湯。想吃到正宗牛癟火鍋並不容易！準備好去嘗試的朋友，記得提前預定哦。

和牛屎火鍋有異曲同工之妙的羊屎火鍋（王璞攝／果壳網提供）

臭豆腐火鍋

「美食界的生化武器」

又名臭臭鍋，傳說中火爆全台灣的特色火鍋，顧名思義就是鍋底里有臭豆腐，且味道極其濃郁。據說有些還會加上大腸，臭上加臭，美味加倍。所長嚴重懷疑這跟拿滷煮當鍋底沒啥區別。其他各種改良升級版配料也很有存在感，比如泡菜臭臭鍋、鴨血臭臭鍋等等。總之，臭就完事兒了，愛吃臭味食物的你一定不能錯過！

臭豆腐火鍋（nmplus.hk／果壳網提供）

鹹魚火鍋

「不想做鍋底的鹹魚不是好鹹魚」

聽到名字的瞬間，所長以為是沒有夢想的自己要被拿去做鍋底了……

鹹魚火鍋是越南南部的風味美食，將鹹魚和火鍋完美結合在一起，帶來不同凡響的東南亞味覺新體驗！上菜之前，鹹魚會被燉得很爛，連魚骨頭都從魚肉上剝離開的那種爛，湯汁自然極其入味。再加上辣椒，糖和香茅油，帶來一種又鹹又辣又甜的豐富口感，非常獨特。可能很多朋友看到這裡已經開始撇嘴了，但如果你對東南亞美食情有獨鍾，一定會愛上這道獨特風味。

鹹魚火鍋（Zing.vn／果壳網提供）

菊花火鍋

「放心，吃完不會痛的那種」

雖然看名字可能有人會想歪，但我們說的可是正兒八經的江南名菜，據說已經有上百年的歷史了。菊花湯底搭配新鮮魚片，和麻辣湯底不同，新鮮菊花加上熬製好的高湯，涮時蔬的時候更能感受到蔬菜本身的鮮香味；清湯和奶湯帶來的不同口感，讓美食體驗更上一層樓。如果你不喜歡熱情似火的麻辣鍋底，寒冬時節來上一份清淡的菊花火鍋，又涮時蔬又喝湯，豈不美哉！

菊花火鍋（9ht.com／果壳網提供）

芝士火鍋

「寒夜漫漫，用熱騰騰的芝士作陪」

這個雖然也叫cheese hotpot，但跟韓國的芝士年糕火鍋還不太一樣。它來自遙遠的歐洲國家瑞士！吃法也也並不是搞一個芝士大鍋把所有東西放進去涮，人家點到為止，芝士煮到化開，用其他東西蘸著吃就完了。歐洲的冬天自然要更加漫長，有這樣一鍋熱騰騰的芝士，大概也能溫暖漫漫冬夜。

與芝士火鍋類似的還有巧克力火鍋，不過在國內我們通常會把它做成巧克力噴泉。相信各位在年會或者婚禮上也見過，但說實話吃多了不免會感到喉嚨不太舒適的……

芝士火鍋（Gettyimages／視覺中國）

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