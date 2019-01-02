被問世上哪道菜該消失？　蔡瀾稱火鍋最沒文化　惹怒內地網民

天氣寒冷，很多人第一時間想到要打邊爐，不過美食家蔡瀾在內地綜藝節目《天天向上》，被問「如果你有特權讓世界上一道菜消失，你認為應該是哪一道菜？」，蔡瀾竟回答說「讓火鍋消失吧」，令全場嘉賓主持大為驚訝，蔡瀾解釋因為火鍋沒有什麼文化，因為食物切好了就被扔進鍋裡，其論點隨即引來網民爭議，更談及內地各地火鍋的分別，認為火鍋文化博大精深。

被問「如果你有特權讓世界上一道菜消失，你認為應該是哪一道菜？」，蔡瀾竟回答說「讓火鍋消失吧」，令全場的嘉賓、主持大為驚訝。（《天天向上》截圖）

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蔡瀾是內地美食紀錄片《舌尖上的中國》的節目顧問，日前湖南衛視的綜藝節目《天天向上》邀請蔡瀾任嘉賓，請他和其他嘉賓評論美食。當中一個問題是「如果你有特權讓世界上一道菜消失，你認為應該是哪一道菜？」，蔡瀾毫不猶豫回答說：「讓火鍋消失吧」，他說火鍋是最沒文化的料理，「你甚麼東西切好了就扔進去，那有什麽好吃呢？」

蔡瀾的話令眾人十分驚訝，有主持大叫「火鍋這麼好吃！為甚麼？」，不過另一名主持汪涵也認同蔡瀾，表示對火鍋興趣不大，而且它對食材的要求沒有那麼高，食材放一天、兩天，就放入鍋中涮一涮，味道不會差別太大。

有網民認同火鍋不是講究的食法，亦有人認為火鍋也包含不同地區的文化。（資料圖片）

蔡瀾的說話引來網民熱議，有網民認同火鍋不是講究的食法，有人就不認同火鍋沒有文化，「無論是老銅鍋，川渝的麻辣鍋，都反映了中國人在一個時期的飲食習慣， 怎麼能說是沒飲食文化？」、「火鍋從底料的組成，到放料的順序，還有調料的豐富，都很有文化啊」；亦有人認為吃火鍋，「吃的是一個熱鬧」，大班朋友一起邊談邊吃已經是一種文化，有心水清的網民則說：「沒事，反正蔡瀾沒這特權」。讓火鍋消失話題近日在微博鬧得沸沸揚揚，蔡瀾其後在其微博帳戶回應粉絲留言，寫道：「不愉快事不必轉告，耳邊風也」。