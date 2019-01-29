普通話婦新加坡搭巴士　不滿過站擋車求調頭　被趕高呼：我無車呀

新加坡近日發生普通話女子不滿過站，而站在車頭阻巴士離開事件。據網上片段及目擊者指，該女子聲稱到站時司機沒提醒她下車，因而過站，在言語不通下她力阻巴士離去，多次稱不知身在何處亦沒車回去，後經旁人翻譯，她要求司機調頭不果，其他乘客亦怒罵她阻礙，最終她被勸服下車。拍片者嬲爆，網上質問政府為何引入這樣質素的人。

新加坡一名女子搭過站後拒讓巴士離去，被同車乘客批評阻人回家。（網上片段截圖）

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片段日前上載到facebook，拍片網民 Pravin Kumar指事發在上周末，他指當日工作一整天累極回家，搭上43號巴士，當時車上約有30名乘客，沒料遇到無理乘客擋車事件。他稱聽不明白普通話，只知一名女子嘈足3個站，後來才知原來她到站沒下車，竟要求司機調頭回到她要到的站。

有關片段僅數天已獲逾百萬人次觀看，在網上瘋傳。片段可見，該名白衣女子站在車站按手機阻礙巴士離去，她指早告訴司機自己要到的站，怪對方沒叫她下車，旁人說她要找人提醒應找華人而非外籍司機，「你說他也聽不懂呀，你怪他？」，又批評她「你耽誤了全車的人了，你是誰」。女子不理只稱「我不管」，又指要投訴司機，但其他人只想她離開，「你抄了車牌就去投訴，不要耽誤全車的人」。

女子後來登車與司機對質，明顯聽不明白普通話的外籍司機，以巴士對講機請同事幫忙處理，女子稱自己沒有走錯方向，否認耽誤行車，強調「我也急」，指是司機錯誤令她到站時沒下車，她又稱不知自己在何處，重覆稱「我已沒有車了」，對於被指耽誤行程，她大為不滿，「已經沒有車啦，你的行程？我的行程呢！」

其他乘客不滿，出言要求她別再阻礙，有男子憤怒喝斥：「我要回家！」女子即反駁「我也要回家！」雙方各不相讓，最終有一男一女登車問女子要到哪裡，女子才願下車。

Pravin Kumar上載片段時認為該女子或為新移民，網上質問為何引入這種質素的人士，他後來接受當地傳媒訪問，指擋車事件約糾纏了20分鐘，該女子應只懂說普通話，故全程與司機雞同鴨講，過程中一再向其他乘客及司機喝罵，即使巴士職員教她轉乘其他車回家她仍是高叫不理，又指司機有努力解釋但沒用，看來似乎很憂慮。

Pravin Kumar指當時已是晚上11時半，不少人都趕車回家，有人因事件或錯失轉車機會，他重申發布片段不是要羞辱該女子，反而是同情她，亦希望其他乘客如遇同樣情況，多幫忙有需要的人。

（綜合）