【離婚男女】台男控前妻「白住」4個月　成功追討巿值租金

台灣侯姓男子和郭姓妻子離婚，雙方約定好郭女限期搬家，但她拖了4個月才搬離，侯認為前妻「白住」4個月，打官司要求付「租金」；法官認定兩人離婚後彼此已無扶養義務，郭女屬「無權佔有」，根據當時租金行情，判她應給付4萬餘元台幣（約1萬港元）。

郭姓女子離婚後拖了4個月才搬離，前夫逐告上法庭要求她繳付該4個月來的「租金」。（聯合新聞網照片）

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桃園地方法院調查，郭姓男子和妻子2017年7月經法院調解離婚，雙方達成協議，郭女應於當年10月31日前搬離住所；郭女未在限期內搬離，侯催促無效，二度持法院調解筆錄聲請強制執行，郭女才在去年三月搬家。

侯姓男子認為前妻「白住」四個月，沒付任何費用，是不當得利，要求應以「租金」抵償，向法院訴請郭女返還八萬六千餘元台幣（約二萬一千港元）。

法院審理時郭女聲稱，因放心不下小孩，才會留下續住就近照顧，無不當得利問題；且房屋租金是前夫自行調查，非雙方約定，也不符區域行情，不應該付費。

法官認為夫妻離婚後彼此已無扶養義務，郭女未依協議搬離，屬「無權佔有」房屋，且雙方對監護權已約定由丈夫行使，郭女並無正當理由不搬家；多住四個月是不當得利，根據當地租金行情，判郭女應給付前夫四萬餘元台幣（約一萬港元）。

律師陳亮佑說，未經所有權人同意而使用土地或房屋，法律上稱為無權佔有，所有權人可以對佔用人請求搬離，另可請求相當於租金的不當得利；不僅夫妻離異，兄弟間分產後也可能發生相同狀況。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】