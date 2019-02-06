【豬年2019】阿爸阿媽一定偷玩過？已消失的煙花玩意　危險又刺激

農曆新年當然要熱熱鬧鬧才有氣氛，許多長輩都憶述小時候每逢新年就「奉旨」放煙花，雖然香港自六十年代末開始立例禁止放煙花，但每逢新年仍有不少地方暗賣煙花，當中以火藥成份較低的砂炮和仙女棒（滴滴金）最普遍。其後警方逐年加強執法，至近年更加是嚴厲打擊，新年民間活動玩煙花逐漸式微，已成為家長間的集體回憶，只能在年初二仰望維港上空，懷緬回憶中的燦爛煙花。

以下是家長輩可能玩過，現已被嚴禁燃放販賣的新年煙花物品：

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助

砂炮

過去小朋友常玩的經典煙花種類眾多，砂炮威力較小，薄薄的紙內包裹着混和了小量火藥的砂，當砂炮被扔到牆或地上，或者被踏中時，就會發出響聲，令人嚇一跳，但一般不會造成嚴重傷害。有網民表示，砂炮是「細時每逢過年必玩嘅恩物」、「以前農曆新年去某些公共屋邨拜年，會誤踏預先放在地的沙炮」、「男生成日攞嚟嚇人，童年回憶」。

砂炮內藏少量火藥，把砂炮扔到牆或地上，或者用腳踩，就會發出響聲。（網上圖片）

仙女棒/滴滴金

仙女棒（台灣稱「滴滴金」）是一枝像香一樣幼長的棒，小朋友可以拿在手上，燃點頂端就會噴出火花，在漆黑的環境中，火花就像散落的星星，特別浪漫美麗。因危險度相信較低，以往農曆新年時，有不少小孩都會玩仙女棒。雖然這類煙花物品在香港已禁售，但不少港人到台灣旅遊時都會試玩，並以特別技巧拍照，帶來難忘回憶。

仙女棒燃點頂端的煙花，就會噴出火花，女孩子最愛玩。（網上圖片）

龍吐珠

龍吐珠可以手持或架在地上玩，而且威力不容小覷，火球一顆、一顆緊接地射出，射程頗遠，如果多支一起及發射，相當壯觀，但亦有一定程度的危險。

龍吐珠火球一顆、一顆緊接地射出。（網上圖片）

沖天炮

沖天炮的威力較強大，必須插進泥土穩固在地上，點燃藥引後，沖天炮很快便會發射火球，並會在半空爆開，此時圍觀的人都要散開，避免被火屑碰到。但刺激的同時，沖天炮也有一定的危險性，在2014年台東一名8歲女童被沖天炮射到喉嚨，當場血流如注，送院後不治。

沖天炮的威力較強大，必須插進泥土穩固在地上。（中時新聞網圖片）

爆竹（炮仗）

爆竹一聲迎新歲，一串串紅紅的爆竹，燃點藥引後會爆出響亮聲響，伴隨紅紅的紙屑飛揚，帶來濃濃的新年氣氛。過往每逢新年，爆竹是最普遍的煙花商品之一，除了一串串燃放，亦可能是每顆燃放，而有些小孩更會在已燃放的大串爆竹殘屑中，尋找未爆開的爆竹再玩，又或者拆開紅紙，收集火藥後作其他用途。

相比起其他煙花物品，爆竹有多種潛在危險，除了有人被炸斷手指或炸傷眼睛外，亦可以造成身體或其他部位重創，而拋入民居引爆更可能引致火警或釀成嚴重破壞，甚至有匪徒取用火藥製造炸彈，故成年人多數不讓小孩玩爆竹。而時至今日，一些圍村仍有人在新年期間違法放爆竹。

相比起其他煙花物品，爆竹有多種潛在危險，除了有人被炸斷手指或炸傷眼睛外，亦可以造成身體或其他部位重創，危險性較大。（視覺中國）

【香港法例嚴禁藏有或燃放煙花】根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款2.5萬元及監禁6個月。另外，香港法例《危險品（一般）規例》第59條訂明，未領有許可證燃放或致使他人燃放煙花爆竹即屬違法，任何人觸犯此項規定如循簡易程序定罪，可被罰款2000元。