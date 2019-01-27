【豬年2019】觀賞用年桔　農藥濃度未明　食安中心不建議食用

農曆新年不少巿民會買年桔應節，過年後更會將年桔摘下醃成鹹柑桔，待喉嚨痛時沖水飲用。坊間傳說則指年桔之所以長得飽滿又密集，全因下了大量農藥，故常有年桔不適合食用的說法。《香港01》就有關問題向食安中心查詢，獲回覆指由於盆桔主要作觀賞用途，並非供人食用而裁種，可能存在食物安全風險，中心不建議市民食用觀賞年桔。

農曆新年期間，許多住宅大廈公共地方都會擺放年桔，但有時會被人摘去果實，部份或被食用。（讀者提供圖片）

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臨近農曆新年，不少公共地方都擺放年桔增添節日氣氛，較早前有網民在機場候機大堂內見到擺放了年桔，即使機管局已在場放上「僅供觀賞 請勿食用」的警告字牌，但仍然有部分年桔被人摘去，部份可能會吃下。

另外，年桔向來是年宵市場的搶手貨，除意頭好，部分市民在新年過後，會將桔子摘下，用來醃製「鹹柑桔」、「糖桔仔」等傳統食品，可謂一物多用。不過，近年不少調查指年桔殘餘農藥嚴重超標，引發食安疑慮。其中環保協進會於2017年曾拿取6盆內地進口盆桔委託大學化驗，發現當中一個葉片樣本的殘餘農藥「滅多威」濃度達每公斤29.6毫克，遠超本港每公斤1毫克的限制，另外兩個年桔樣本，「滅多威」濃度分別達每公斤2.12及1.41毫克，過量攝取可能影響神經系統。

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就食用年桔問題，食安中心回覆《香港01》指，中心稱由於年花（包括年桔）並非出售供人食用的食品，故恆常食物監測計劃沒有對年花（包括盆裁年桔）進行檢測。中心又指，盆桔主要作觀賞用途，並非供人食用裁種，可能存在食物安全風險，中心不建議市民食用觀賞年桔。

中心續稱，恆常食安監察從進口、批發及零售層面抽取食物樣本作化學及微生物測試，確保符合法例規定及可供人食用。2016至2018年，中心抽取逾9700個水果及其製品樣本（包括柑和桔）進行除害劑檢測，只有15個樣本（包括2個桔和1個柑橘）被驗出殘餘農藥超標，合格率99.8%。

賀年盆桔是年宵熱賣貨，放在家中意頭好，又有裝飾用途。(視覺中國)

經營賀年盆桔的天匯園藝公司負責人邱先生指，香港常見年桔有4種，包括柑桔、龍膽桔、朱沙桔及四季桔，能否食用視乎來貨內地果場的環境、空氣、水源等等，以及有沒有過量使用農藥。邱先生解釋，種植年桔必需用上農藥「果營素」，因年桔是在颱風季節期間開花到結果，這種藥可以確保果實不被吹甩，由於農藥施放期距離農曆正月十五的年桔熟成期有一段時間，一般不會影響食用安全。但是，若果農其後再施放其他農藥，就可能影響到年桔不宜食用，建議巿民先向有信譽的果農了解。他承認現時市民都擔心食年桔會出事，但質疑不少機構只抽驗小量年桔，難免抽中害群之馬。