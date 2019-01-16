香港機場年桔太吸引？　放告示籲「請勿食用」　網民：有被摘痕迹

農曆新年很多人會買年桔應節，但不能隨便拿來亂吃。日前有網民在赤鱲角香港國際機場發現賀年盆桔擺設前，竟放着一塊寫上「僅供觀賞 請勿食用」的告示牌，警告旅客不要拿來吃，惟該網民回覆指年桔有被摘取痕迹。其實食安中心曾呼籲表示賀年盆桔主要作觀賞用途，非為供人食用而栽種，可能有食安風險，故不建議市民食用。機管局回應《香港01》指，機場自1月初在一號客運大樓離港層放了兩盆年桔，只作觀賞用途，不宜食用。

有網民在機場離港層發現，年桔擺設前有告示牌寫上「僅供觀賞 請勿食用」。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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賀年盆桔向來是「搶手貨」，有些市民過年後會將桔子一一摘下，拿來製作鹹柑桔、沙糖桔等食品。今日，有網民在facebook群組「巴打絲打Facebook Club」上載照片，顯示機場離港層有年桔擺設，並有一塊中英對照的告示牌：「僅供觀賞 請勿食用」該網民不禁問：「機場想同咩人講呢？」

上載照片的網民向《香港01》表示，他在昨日（15日）中午看到這盆年桔，他當時沒看見旅客摘桔吃，但走近細看有所發現，「食唔食得我就唔清楚！但就有畀人摘過嘅痕迹！」從他補充的照片可見，現場不止一盆桔，另一盆下方有約4顆桔被摘，果蒂旁還有部分桔皮。

網民上前觀察，發現年桔已有數顆被摘去，果蒂旁還有部分桔皮（紅圈示）。（網民提供圖片）

有網民笑言，很多人都會摘取新年盆桔來吃，此事早已見怪不怪，但亦有人嫌告示牌上的說明「阻礙力」不足，「應該寫：食用可能引致不育」、「大佬呀，唔寫幾粒字啲桔隨時年廿八都過唔到」、「要加埋請勿施肥」。有留言表示應該加上簡體字，避免內地人看不懂而隨意摘取，但亦有網民指每逢過年「全港各公營或私人屋苑嗰啲桔，都係畀人摘清光㗎」。

機管局發言人回覆《香港01》記者指，為配合新春佳節，機場在1月初開始在客運大樓內佈置賀年裝飾，其中在一號客運大樓離港層擺放了兩盆年桔，年桔僅作觀賞用途，不適宜食用。

食物安全中心亦曾指出，賀年盆桔主要作觀賞用途，並非為供人食用而裁種，故此花農在裁種過程中，未必會遵守各項食物安全和衛生要求，例如污染物含量、施放除害劑的種類及用量等，可能存在食安風險，因此並不建議市民摘年桔吃。

（綜合）