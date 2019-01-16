台女大生車禍亡　校方恐影響考試瞞死訊　同班好友：她怎麼沒來？

台灣台中市黃姓女大學生就讀台灣弘光科技大學，昨晚參加完教會禮拜後，返家途中遇到遊覽車發生交通事故後送醫不治，校方16日早上也接獲訊息，但因正值學校期末考期間，也有黃女同班好友在詢問，「今天期末考，她怎麼沒來？」校方擔心影響同學應考情緒，只低調告知黃女發生車禍，尚未對同學告知全情，校方也已派員與家屬聯絡、慰問，提供必要協助。

台中市黃姓女大生昨天騎車返家途中遇到交通事故，經送醫急救不治身亡，全案今報請檢察官相驗。（聯合新聞網提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

弘光科大表示，今天上午才接獲黃女發生交通事故離世的訊息，黃女的導師十分震驚與不捨，黃女導師轉述，黃女是非常乖巧的學生，總是熱心參與系上事務，看到黃女「總是一個笑瞇瞇的臉孔」，無法想像這麼乖巧的女生轉眼間就離開師友的身邊。

台中市黃姓女大學生昨天騎車返家途中遇到交通事故，經送醫急救不治身亡（黃姓女大學生Facebook）

黃女導師透過校方轉述，因為黃女有幾個班上的好朋友，因正值期末考周，今天黃女班上好朋友看到黃女沒出席，都詢問導師「她怎麼了，怎麼沒來考試」，導師只低調跟學生說黃女出車禍，所以無法出席，但沒有告知學生全情，擔心影響學生心情。

校方表示，教官已在第一時間與家長聯絡，系主任今天將安排時間，與導師前往慰問家長，也將全力協助辦理後事及申請學生平安保險理賠等事宜。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】