係愛呀！近日網上流傳一條短片，指一名新婚妻子花了2天為老公清洗足足365對襪子，十分辛苦，引來不少網民討論。其實這幾百對襪子，與去年一份甜蜜到爆的生日禮物有關！網民未被甜到先被想像中的情況臭到，齊聲譴責懶男友，葡萄他這樣也娶到老婆。

從短片可見，一個單位露台內晾起了十多行已經洗乾淨的白襪。（網上短片截圖）

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內地網民「二次元至長」在微博上載一條長11秒的短片，片中可見一間房的露台上掛滿十數行白襪，十分誇張。鏡頭一轉，才知道沒有最誇張只有更誇張，原來在洗手盤、地上、洗衣機內仍然都有大量白襪！

女子為丈夫一次過清洗365對臭襪，有網民認為事件「太感動了」。（網上短片截圖）

這一堆襪子原來是內地一名女子於去年男友生日時，送給對方的生日禮物，365對相信是取其甜蜜一整年的意思。不過男方或收到一年份的襪子後「只穿不洗」，壞習慣使髒襪子堆積成山，至兩人今年成為夫妻後，女方首要任務竟然是要一次過清洗當時送出的襪子，而且花了足足2天才完成。

有網民認為事件中的男子實在太髒，「這三百多雙穿過的臭襪子放在一起那味道，能受得了的不是一般人」，甚至質疑為什麼這樣的男人也能取到老婆，又質疑妻子這樣也能忍受得到，戲稱實在「太感動了」。不過亦有人覺得事件只是炒作，「無非就是發個奇葩視頻搏一個點擊率」。

（微博）