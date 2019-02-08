【皇上吃什麼】繼皇后如懿失寵的關鍵時刻　藏在乾隆南巡餐單內！

清宮劇《如懿傳》雖已劇終人散，但清代唯一沒有諡號的皇后──那拉氏為何遭乾隆皇帝厭棄，卻成為觀眾最想解開的謎團。據《清史稿》記載，乾隆的說法是皇后南巡期間「斷髮」（在滿人的習俗裡，只有喪父母和夫君方可斷髮），因而觸怒了他，但乾隆卻未有就「斷髮」的原因詳加解釋。瞭解皇后失寵的時間，逐成為破解帝后失和原因的關鍵之一。 著名作家李舒在著作《皇上吃什麼》指出，誰是乾隆皇帝最愛的女人？答案沒有絕對，但要論誰是乾隆最討厭的妃嬪，大約只能是被廢的皇后那拉氏。李舒認為，要拆解皇后失寵的關鍵時間，可從乾隆第四次南巡的餐單說起，皆因該次南巡期間，乾隆曾對隨行的妃殯和大臣「賜菜」，而從「賜菜」的菜單，就能找到端倪！

《如懿傳》故事背景建基於乾隆繼皇后烏拉那拉氏斷髮被廢的清宮懸案上。（《如懿傳》劇照）

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以下是《皇上吃什麼》的內容節錄：

誰是乾隆皇帝最愛的女人？這大概是一個千古之謎，是與他結髮情深的孝賢皇后，還是為他生下長子的哲憫皇貴妃，抑或是後來當上嘉慶皇帝的皇十五子之母孝儀皇后，又或者是民間傳說的「香妃」？這位風流天子在位60 年，後宮嬪妃如流水一般，實在是「你方唱罷我登場」。

不過，要論誰是乾隆最討厭的妃嬪，大約只能是被廢的皇后那拉氏了。乾隆皇帝大概怎麼也無法想到，在他死後數百年，他最討厭的妃子居然可以成為電視劇最熱門的IP 之一，短短十年不到，那拉氏已經從《還珠格格》中的壞心眼皇后，一躍成為《如懿傳》中為愛倔強的絕代佳人。

有一個問題一直為所有人猜測，那拉氏究究竟是何時被廢？在南巡的船中，究竟發生了什麼事情？在乾隆皇帝第四次南巡的菜單裡，卻暗藏玄機。

皇后那拉氏在不同劇集中有不同演譯，在《如懿傳》中是為愛倔強的絕代佳人如懿（左），但在《還珠格格》中是壞心眼女子（右）。（《如懿傳》劇照／《還珠格格》截圖）

這一年， 是乾隆三十年（1765）。元宵節剛過，乾隆皇帝的第四次南巡開始了，

這次南巡的隨行者是皇太后、皇后（即那拉氏）、令貴妃、慶妃和容嬪（即傳言中的「香妃」）。

當年二月初十乃是皇后的生日，乾隆的南巡車駕駐蹕江蘇淮安府桃源縣（今泗陽縣）陳家莊行宮。這一天，乾隆給皇后那拉氏過了一個歡快而熱鬧的生日。據當值史官的記載，皇后千秋節之日，帝后同堂，賞賜有加，「備極歡洽」，早晚兩次還賜予了菜餚。

賜菜，就是皇帝把自己的膳食送給嬪妃和大臣，據乾隆三十年二月十七日御膳底檔的記載：乾隆皇帝在九峰園吃早飯，用折疊膳桌擺：鴨子火燻汆豆腐熱鍋一品、燕窩火燻肥雞絲一品（此二品係宋元做）、羊烏叉燒羊肝攢盤一品、竹節卷小饅首一品。高恆進酥雞一品、燕窩汆豆腐一品、水晶肘子一品、糟鴨子一隻、雞蛋糕一品、卷澄沙包子一品、銀葵花盒小菜一品、銀碟小菜四品。隨送鴨子肥雞蘇片燙膳一品。額食三桌：餑餑九品一桌，內管領爐食四品、盤肉四品，八品一桌，羊肉二方一桌。吃完飯，乾隆下旨，賞皇后汆豆腐一品、令貴妃肥雞一品、慶妃糟鴨子一品、容嬪攢盤肉一品。晚膳吃完，四位嬪妃依舊得到賞賜，皇后得櫻桃肉一品，令貴妃得鴨子一品，慶妃鴨羹一品，容嬪得到的則是一盤小餑餑。雖然只是一盤菜，雷霆雨露，莫非天恩，這當然是榮寵和恩遇的表現之一。

皇帝賜菜給嬪妃和大臣，是上位者給予榮寵和恩遇的表現之一。（資料圖片）

值得一提的是，在四位嬪妃的膳單中可以發現一些有趣的細節。容嬪出身回部，她的飲食多為羊肉，在山東時，當別的嬪妃被賜予「五香豬肚」和「豬皮凍」時，容嬪的賜菜是「羊他他士一品」。而令貴妃顯然更對家禽類感興趣，她的膳食中，不是「肥雞」就是「燕窩鴨子」，甚至還有「雞冠肉」，這些在皇后那拉氏的飲食中都沒有出現——這位性格皇后的飲食更為清淡簡單，以白菜豆腐和熱鍋為主。

變化大約是從閏二月十八日開始的。這一天早膳的時候，一切都很正常，那拉氏照常得到了賜菜，「攢盤肉一品」，但到了晚膳時分，一個奇怪的事情發生了，令貴妃獲得賜菜「白菜一品」，慶妃獲得「蓮子鴨子一品」，而容嬪則被賜予「爆炒雞」一品，唯獨皇后沒有得到賜菜。這也就說明，皇后冒犯皇帝，大約就是在上午吃完飯之後到午飯之前，從辰時初刻（早上7：15）到未時二刻（中午13:30）。

有意思的是，這一天記錄檔案的人，也許因為寫順了手，一開始還是為首寫上「皇后」，後來擦去，改為「令貴妃」起首，這擦改的痕跡，至今可見。

在這之後，每次賞賜，均只剩令貴妃、慶妃、容嬪在場。在皇宮的賞膳底簿上，皇后的名號被貼住，代之以皇貴妃之名，從此再不見皇后的名號了。

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瞭解皇后失寵的時間，對於破解帝后失和的原因頗為關鍵。野史上說，乾隆是因為皇后對於皇帝狎妓的不滿才疏遠她的。如許指嚴在《南巡秘記》中說，乾隆到江南後四處尋歡作樂，甚至將美妓帶入龍舟陪侍，皇后勸諫未止後反被乾隆打了耳光，那拉氏一怒之下遂將頭髮全部剪去，以示抗議。印鸞章在《清鑒綱目》記「帝后反目」一事即云：「三十年閏二月，帝在杭州嘗深夜微服登岸游，后為諫止，至於泣下。帝謂其病瘋，令先程回京。」

但既然是在上午發生的爭執，那恐怕皇后當場撞見皇帝狎妓的可能性不大，當然，也很有可能是皇后在前一晚聽說了狎妓的傳聞，決定第二天早飯之後進行勸誡。根據乾隆皇帝自己的說法，皇后當時「斷髮」（在滿人的習俗裡，只有喪父母和夫君方可斷髮），觸怒了自己。當日，便下旨，由額駙福隆安扈從皇后由水路先程回京。皇后回宮後，每日所用吃食、柴炭份例具照撥用，伺候太監五名，廚役二名，其餘存下太監三名於西暖殿膳房隨營當差。

乾隆三十年五月十四日，乾隆帝將那拉氏皇后的夾紙冊寶四份收回；其中皇后一份、皇貴妃一份、嫻貴妃一份、嫻妃一份，實際上等於將皇后進宮三十年來所有冊封全行銷毀。這位可憐的女子成了名副其實的「黑戶」，而這一年閏二月十八日究竟發生了什麼，也隨著她的去世，成為永遠的秘密。

書名：《皇上吃什麼》（聯經出版公司）

作者：李舒

女，復旦大學新聞系碩士畢業。

好讀書不求甚解，

好唱戲不務正業，

好八卦囫圇吞棗，

好歷史走馬觀花，

好美食不遠庖廚。

著有暢銷書《潘金蓮的餃子》、《山河小歲月》、《民國太太的廚房》。在「Vista看天下」、騰訊「大家」、「入流」等設有專欄。美食雜誌《Lucky Peach福桃》主編。

出版社：聯經出版公司

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