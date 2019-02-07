【皇上吃什麼】魏瓔珞與如懿都靠邊站　乾隆皇最愛原來是火鍋！

看過《延禧攻略》與《如懿傳》的觀眾，相信都會傻傻分不清乾隆心中最愛到底是令妃魏瓔珞，還是繼皇后如懿。不過，可以肯定的是乾隆最愛的美食火鍋一定榜上有名。 根據著名作家李舒所著的《皇上吃什麼》，乾隆曾在一年內吃過200 多頓火鍋，愛吃火鍋的程度已近乎瘋狂。乾隆亦愛宴請宗室一同進吃火鍋，動不動就會擺上500多桌，春夏秋冬俱有不同花樣的器皿設計及食材，讓後世有「火鍋一統紫禁城」之說。

歷史記載乾隆是有名的火鍋愛好者，試過在一年內吃了200 多頓火鍋。圖為示意圖。（資料圖片）

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以下是《皇上吃什麼》的內容節錄：

乾隆皇一年四季都愛吃火鍋，分不同時節有不同花樣的器皿設計及食材，讓後世有「火鍋一統紫禁城」之說。（聯經出版公司提供）

乾隆是有名的火鍋愛好者，以乾隆五十四年（1789）一年的御膳菜單為例，乾隆在這一年中，起碼吃了200 多頓火鍋，開春的早晨，他要吃「燉酸菜熱鍋」和「鹿筋折（拆）鴨子熱鍋」；初夏，御膳房進貢的是「野意熱鍋」和「山藥鴨羹熱鍋」；入秋，他的早飯裡居然還有「燕窩蔥椒鴨子熱鍋」；等到了冬至，終於可以大快朵頤，一頓飯連吃三道含有雞、羊肉和口蘑的火鍋。北京故宮博物院藏有一件乾隆御用銀製火鍋，整體由蓋、鍋、爐架、爐圈、爐盤、酒精碗六部分組成，菊花紋樣十分清新典雅，鍋底還有清晰的炭燒痕跡，可見乾隆皇帝對這件火鍋的使用頻率。

乾隆愛吃火鍋，也愛和大家一起吃火鍋。根據清代檔案的記載，乾隆宴請宗室，經常用火鍋，動不動就擺500多桌，食材除了常見的羊肉，大多是野雞、狍肉、鹿尾等關外野味。在袁枚沒能參加的千叟宴上，擺出的野味火鍋的配菜有12 種：鹿肉片、飛龍脯、狍子脊、山雞片、野豬肉、野鴨脯、魷魚卷、鮮魚肉、刺龍牙、大葉芹、刺五加、鮮豆苗。在大魚大肉之後，懂得在已經沸騰到濃稠的湯裡涮一味碧綠的鮮豆苗，還配了刺五加這樣的中藥材入鍋，我只能說，愛新覺羅一家子，絕對都是資深火鍋迷，因為這一道十二品野味火鍋，是按照乾隆皇帝的爺爺康熙皇帝辦千叟宴時的配菜來的喲！

乾隆皇帝愛吃火鍋，影響六宮妃嬪，以至後來的慈禧太后亦愛進食火鍋。圖為示意圖。（微博「電視劇如懿傳」截圖）

皇帝愛吃火鍋，六宮的娘娘也當仁不讓。將紫禁城裡的火鍋傳統發揚光大並且持續創新的，是愛新覺羅家最討厭的葉赫那拉——嗯，就是那個貪圖享受的慈禧太后，她的菜單更少不了火鍋。如清代裕容齡的《清宮鎖記》中，曾提到慈禧用膳時的一份膳單，上面有火鍋二品：一是八寶奶豬火鍋，二是醬燉羊肉火鍋。北京故宮《慈展》中記載慈禧太后在光緒十年（1884）十月初七日進膳的一份膳單，上面也有火鍋二品：一是八寶奶豬火鍋，二是金銀鴨子火鍋。老佛爺在火鍋上下的心思，可不比乾隆皇帝少，因為清宮的火鍋多半以羊肉為主，慈禧屬羊，御膳房便很擔心犯上，不能老讓老佛爺吃自己呀。結果，慈禧親自下旨，把東北進貢的獐子肉、野雞、銀魚這三樣，拼成「福、祿、壽」三味，作為過年時才吃的特製火鍋，既避了諱，又飽了口福，吃貨們的小心思真是細。

愛吃火鍋的慈禧太后覺得，如果自己送火鍋給哪個大臣吃，那就表示自己是掏心窩子地信任這個大臣，愛火鍋的人在這點上總是特別單純，她以為這世界上並不存在袁枚這種討厭火鍋的人。戊戌政變之後，慈禧太后一直密謀要廢黜光緒，立大阿哥溥儁為皇帝，便召來大臣徐桐商議。徐桐覲見之後，慈禧便請他吃飯，以示鄭重，她「特撤御筵銀魚火鍋賞之」。結果徐桐吃完一抹嘴，裝瘋賣傻不認帳，絕不同意廢立皇帝，慈禧這頓飯，請得實在冤枉。

清朝火鍋器皿良多，圖為火碗，本是溫餐用具，後來被宮人們變作火鍋用途。（聯經出版公司提供）

這麼多款火鍋，你的最愛是哪款？

火碗

火碗就是清宮「呷哺呷哺」——簡便版的小火鍋。它本身是溫餐用具，宮人們機智地把它也用作火鍋。它由火碗、三腳支架、小酒精碗組成，每部分易組合，可拆分。

掐絲琺瑯火鍋

火鍋為菱花形，圈足，上附鏨刻鍍金的提手和螭耳。藍色的鍋身上飾紅、黃、藍、白等色團花紋，花紋漫撒周身，疏朗而雋秀。

銀壽字鍋

材質為銀鍍金。此火鍋的閉火蓋上雕有鏤空「 」字紋，鍋體滿布金銀圓「壽」字、長「壽」字、蝙蝠紋等，寓「福壽萬年」之意。火鍋底款署名「泰興樓」，可見清宮火鍋未必全由內務部造辦，部分在民間工坊購得。

錫製一品鍋

有方形、圓形、八方形等造型。這一款方鍋內有5個錫碗，每個碗均配鏨刻花卉圖案的蓋，碗下設有酒精碗。鍋身設有4 個插孔，並配有4 個支架，將支架插入孔中即可以承接雕刻花卉的小盤。每個錫碗中可盛不同的湯底和食材，堪稱宮廷豪華升級版的「鴛鴦鍋底」。

書名：《皇上吃什麼》（聯經出版公司）

作者：李舒

女，復旦大學新聞系碩士畢業。

好讀書不求甚解，

好唱戲不務正業，

好八卦囫圇吞棗，

好歷史走馬觀花，

好美食不遠庖廚。

著有暢銷書《潘金蓮的餃子》、《山河小歲月》、《民國太太的廚房》。在「Vista看天下」、騰訊「大家」、「入流」等設有專欄。美食雜誌《Lucky Peach福桃》主編。

出版社：聯經出版公司

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。