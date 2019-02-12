棄做穩定打工仔　內地女創業做情趣玩具測試員：撫摸自己並不羞恥

從2007年至今，北京女生吳小飄一共為1000多種情趣玩具做了測評，將每個情趣玩具的特點、功能、用途，都寫成報告發佈在網上。她還為3萬多位女性做過諮詢，幫助她們更加瞭解自己的身體，判斷哪些情趣玩具適合自己、怎樣使用。

情趣玩具測評師吳小飄（一条）

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愉悅是每個女生的權利，使用和購買情趣玩具，是一種性的獨立，這就是我做這件事的初心。

撰文：瀟鉞 自述：吳小飄

我是情趣玩具測評師（I am a Sex Toy Tester）

我是吳小飄，土生土長的北京人。在英國讀完研究生，我選擇回中國工作。在公關公司待了5年之後，我辭職創業，成了一名情趣玩具測評師。

從2007年至今，這11年裡，我一共做了1000多種情趣玩具的測評，至少為3萬名女性提供過諮詢服務，讓她們更加瞭解自己的身體。

在我之前，中國沒有“情趣玩具測評師”這個職業

因為我媽媽是醫生，從小家裡就有很多人體解剖的醫學雜誌，看多了這些書，就覺得性器官跟其他器官一樣，只是身體部件而已。在同齡人裡面，我從小就是性知識最豐富的那一個。甚至連我的初戀男友後來都跟我說，他對於性的知識最早是來源於我。

2001年我到英國留學，當時着各大城市的商場裡面，都有一家連鎖情趣內衣店，叫Ann Summers，外面擺了很多精美的內衣，往裡面走，就會看到很多情趣玩具。在那個年代，我在國內就沒有見到過像樣的情趣用品商店。大部分中國人對情趣產品也很陌生，能夠想到的就是街邊的一些成人用品店，穿着白袍的姐姐們站在櫃檯後面，賣一些嚇人的器具。

但是在Ann Summers，常常能見到英國女生們特別開心地一起逛、一起買情趣玩具，完全不怕别人知道或者看見。我很羡慕她們，可以這麼自如地去選擇情趣玩具，並且一起討論性。店裡琳琅滿目的情趣玩具也讓我感到震驚，原來性也可以是有趣的、優雅的、美的。

英國Ann Summers店面（一条）

我想，為什麼不把這些玩具帶回中國呢？我開始嘗試收集不同種類的情趣玩具，有的還當作禮物送給了國內的好朋友，但我也經常會被問到一些尷尬的問題：「我該怎麼使用它？」、「我不是單身，為什麼還需要使用它？」

我慢慢發現，國內有這方面需求的成年人，根本沒有途徑去獲得關於情趣玩具的知識。網上往往只有一些簡單的產品圖片和文字介紹，但是具體是怎樣的振動頻率、是否適合女性的身體結構、好不好用，大家沒法做參考，更無從下手購買。

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2007年，我索性辭掉了國內公關公司的工作，自己創業，成了一名全職的情趣玩具測評師，同時做測評、諮詢和售賣。從女性的視角出發，我把每個情趣玩具的特點、功能、用途，都寫成測評報告發佈在網上，讓更多的女生看了之後，能夠去判斷哪些情趣玩具適合自己、怎樣才能更好地使用這些情趣玩具。

從女性視角測評情趣玩具。（一条）

在我之前，中國是沒有“情趣玩具測評師”這個職業的。

我做過調研和統計，發現全國參與到情趣玩具測評這個行業的人，差不多有兩、三百人左右，但都不能稱作“專業”。有不少廠家做了一些所謂的“測評”，但僅僅是讓女性穿着暴露，與一些情趣玩具合照。漸漸地，有一些雜誌找到了我，邀請我來寫女性專欄，這樣我才打開了自己的知名度。

11年裡，我完成了1000多種情趣玩具的測評報告。我最重要的日常工作就是選擇不同的情趣玩具，以每週一個的頻次進行測試，並且寫成報告，目前我已經測試過1000多種情趣玩具。我把情趣玩具的測評分為這幾個維度：外形設計、材質、聲音、電機、充電方式，是否防水、與身體的匹配程度。

過程分為以下幾個步驟：

1、先拆包裝，這跟做手機測評是一樣的； 2、觀察玩具的外觀，用手去觸摸，感受它在肌膚上的觸感；

親身感受性玩具在肌膚上的觸感。（一条）

3、用輔助工具進行測試，比如用尺測量一下大致的尺寸、通過分貝測試儀檢測電機的聲音，如果情趣玩具有防水功能，就做防水測試。

吳小飄為情趣用品做測試。（一条）

4、最後才是放在自己身體上測試，把經歷和感受寫成一篇完整的報告，大概600-800字。

有時候，我也會做簡單的拆機，去看是否有廠商描述的那些功能。

有的情趣玩具外觀很好看，但一打開卻發現連基礎的塑膠結構都沒有，矽膠裡面的電路板排布得亂七八糟，元器件長期扭放一起，會影響整個電機的壽命。

情趣玩具拆機。（一条）

有些歐美的情趣玩具尺寸太大，使用上並不適合亞洲女性。

我試過最奇葩的玩具，是一個長得像雞蛋的球形器具，底部是一個小跳蛋，可以把它放在冰箱裡冷凍，再拿出來使用。但實際使用之後，我認為它的溫度過低，一點都不舒適，我把它歸為“華而不實”的一類情趣玩具。

好的玩具，往往具備聲音小、整體防水、充電方便、材質親膚等特點。並不是說越貴、越花俏的設計，就一定是越好。

吳小飄為情趣用品做測評極專業。（一条）

我認為，一個好的情趣玩具測評師不能帶個人的主觀色彩，必須是儘量客觀地給大家呈現情趣玩具的優勢和劣勢。前4年，我做測評的頻率相對比較高，最誇張的時候，2、3天就會測試一個。但現在，我一周只測試一個情趣玩具，這是為了保持身體基本的敏感度，儘量公正地完成每個測試。很多造型雷同、沒有新意的情趣玩具，我不會反復嘗試。雖然對身體無害，但是如果過於頻繁，身體也會感到疲憊，會丟失掉敏感度。

吳小飄堆放情趣玩具的倉庫。（一条）

什麼樣的人，正在使用情趣玩具？

我會根據每個人的情況來推薦不同的情趣玩具：

第一類女性，我管她們叫“小白”。“小白”是不分年齡段的，是指那些對於自己的性器官構造零認知的、或者是有很多認識誤區的女生。我會推薦給她們一些入門級的情趣玩具，比如體外用的跳蛋。

第二類，就是夫妻關係已經有5至10年、或者更久的女性，她們希望自己的性生活能邁上一個新的臺階。尤其有了孩子之後，她們感覺少了很多的激情，想去再挖掘一些可能性。對於這部分人群，我會推薦給她們夫妻共用的震動玩具，能夠同時刺激到夫妻雙方的敏感部位。

吳小飄會根據客人不同需求推薦各種性玩具。（一条）

第三類人群，是獨立女性。她可能是單身，也可能處在某段關係中。性生活對於她們而言，絕不是為了取悅對方，她們甚至對於未來和自己的身體充滿了好奇。這一類女生往往比較開放，我會幫她們挑選一些新奇大膽、充滿趣味性的情趣玩具。

第四類，是一些處於困境中的女性。有些人馬上就要與另一半離婚、分手，或者正在遭遇“被出軌”。如果是這樣的情況，我會推薦一些能夠喚起夫妻之間感覺的情趣玩具，但更多的還是會推薦他們做婚姻情感方面的諮詢。

中國女性，正在學會愉悅自己

中國人民大學性社會學研究所所長、被譽為“中國性學第一人”的潘綏銘教授，在2010至2015年全國範圍的性調查中發現，真正買過情趣玩具的女性從5年前的2.7%增長到了5.7%，而想要購買的人數從8.6%增長到9.9%，也就是約六分之一的女性願意接受情趣玩具。

中國女性對性玩具的接受程度統計圖。（一条）

馬麗是我的客戶之一，她今年44歲，也是一位性心理諮詢師。她是情趣玩具的重度使用者，6年裡大概試過五、六十種不同的玩具。她使用情趣玩具，並不是因為和老公感情不好，相反，兩人結婚20年，每週還是1到2次的頻率，可能比很多年輕人還頻繁。

有一次她對我說：「我經常使用玩具，有時候也被我老公撞見，我會開玩笑說，等我這邊結束了再傳喚你進來，這樣也就過去了。我老公今年48歲，我們倆心態都挺健康的，也覺得這樣減輕了彼此的負擔。」

馬麗的女兒今年18歲，她決定等女兒上大學之後，也送她一個情趣玩具，讓她在正確的觀念下，學會如何愛自己。

經常有朋友找小飄做諮詢。（一条）

原來自己撫摸自己並不羞恥，反而很有趣。

Michelle是我的朋友，她今年34歲，單身。她的家庭很保守，爸媽從小就告誡她，女孩子婚前不能有性行為。她第一次嘗試情趣玩具是在3年前，純粹是好奇想嘗試。她告訴我：

漸漸熟悉了自己身體之後，Michelle對性的想法也更開放了，有了那種躍躍欲試的感覺。到了今年，她第一次有了喜歡的男生，並且跟他發生了關係：「整個過程挺愉悅的，我是一個很怕疼的人，並沒有我想像的那麼可怕、那麼疼痛。」

除了是情趣玩具測評師之外，我還是一名親密關係規劃師

找我諮詢的女性，最小的20幾歲，最大的有60多歲。慢慢地，我發現兩性關係不僅僅要依賴身體上的溝通，更多的是心理層面的問題。於是，我去考了二級心理諮詢師資格證，去美國進修人類性學和心理學課程，想要更好地幫助那些兩性關係裡有困惑的女性。

2015年，我開始做跟情趣玩具和兩性相關的線下訓練營。這個訓練包含三部分：一是生理衛生、性知識，教大家認識自己的身體結構。二是把情趣玩具呈現給大家，展示它的材質的手感和觸感，讓大家有一個基本認知。第三就是一些心理培訓，讓大家知道自己在親密關係裡面，處在一個什麼樣的狀態。

吳小飄舉辦情趣玩具和兩性相關的線下訓練營。（一条）

曾有不止一個女生找我求助：結婚3、4年，為什麼沒有辦法和老公有正常的性生活？她們總覺得是自己在生理上有問題，去醫院看病都無法解決，甚至得了抑鬱症。記得有一對剛結婚的夫婦來找我，丈夫30歲，妻子只有20歲。是丈夫送自己的妻子過來的，妻子什麼都不懂，也比較抗拒，作為男生其實不知道如何去開口、去引導。

女生一開始非常害羞，一句話都不說，後來才對我慢慢敞開心扉。原來因為她小時候遭遇過性侵，所以才對性的想法非常負面，不願去和家人溝通。

有女性曾遭性侵因而對性行為反感。（一条）

還有一個女生，婚前非常保守，根本沒有辦法接受婚前性行為，結果未婚夫在結婚的前一周，跟別的女生跑了，她才非常驚恐地找到我，問自己該怎麼辦？然後在上完第一次課之後，她才覺得自己的心態徹底放開了。

有一個四十多歲的姐姐，結婚十幾年，他老公大概出軌了七八次。她很痛苦地找到我，問我到底要怎麼挽回他？碰到這樣的例子，我只能從心理上開導她，這已經不是性方面的問題了，而是兩個人生活的巨大裂痕，不是一個情趣玩具就可以彌補的。

情趣玩具線下訓練營。（一条）

做這個職業，我經常被誤解，甚至遭到謾駡。很多人會問我：小飄，你是不是睡過好多人？有人甚至會說：作為女生你怎麼能做這些事情？但我從來都不會去回應。

使用和購買性玩具，其實是一種性的獨立。我做這件事的目的很簡單，想讓女性和她們的伴侶在兩性關係裡學會有效溝通的方法，提出自己的想法和需求，讓更多的女性學會自我愉悅。

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