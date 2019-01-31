內地2歲半男童抽中寶馬　主辦商反被指違法需罰款　咁架車點算？

大獎被抽走，舉辦抽獎活動的超市居然被罰錢？廣西一名2歲半男童在超市抽獎抽中一輛寶馬房車，令一眾網民羨慕不已。不過，因為獎品價值高於5萬元人民幣（約5.8萬港元，下同），被內地工商部門介入調查，最後涉事超市因違反不當競爭法，日前被罰款5萬元人民幣。

日前廣西一名2歲半男童抽中一輛寶馬，結果主辦超市被工商部門調查，日前超市被罰款。（網上圖片）

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事發於去年12月中，廣西玉林市容縣一間超市舉辦20周年抽獎活動，「購物滿38元即可獲刮刮樂一張，即有機會抽中寶馬小車一輛（使用權）」。最後一名只有2歲半的男童抽中了寶馬，事件引來網上激辯，因為根據傳單，男童得到的只有「使用權」，估計用完是要還給超市的。

這個抽獎在網上引來熱議，當初有人認為大獎送的是「使用權」，男童之後可能要歸還車輛。(網上圖片)

事後超市經理表示，獎品已經被領走，男童的監護人即場開走了寶馬，更進一步指，宣傳上雖然只寫上「使用權」，但實際上整輛車的所有權都歸中獎者。事件在網上瘋傳，亦吸引了內地部門調查，因為這份獎品的價值超過了5萬元人民幣（約6萬港元），違反了《反不正當競爭法》。

容縣工商局透露，這輛寶馬的實際價值超過了14萬人民幣（約16.7萬港元），違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第10條，即抽獎獎品金額不得超過5萬元人民幣，但因超市及時停止違法行為，故只罰款5萬元人民幣。至於被男童抽走的寶馬房車，超市指中獎者不需歸還及受罰。

（中新網／北京青年報）