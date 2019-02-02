【煙霧彌漫】大叔輕鐵煲煙　乘客慘食二手煙　事主：人人係咁避！

在車廂遇見別人進食已惹人側目，但早前有網民於輕鐵車廂中，目撃有大叔吸煙！該網民於facebook群組上載相片，表示近日搭乘輕鐵期間，遇見一名大叔安坐單人位懶理乘客目光食煙，車廂內乘客爭相走避以免吸入「二手煙」，事主看不過眼於是下車後向總站職員反映，並稱最後男子只被口頭警告了事。

女事主近日乘搭輕鐵期間，遇見一名坐在靠窗單人位的大叔，懶理乘客側目煲煙，車廂內的人爭相避開二手煙。（fb群組「元朗人」圖片）

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該女網民於周二（29日）在fb群組「元朗人」發布相片，表示她乘搭輕鐵時看見一名坐在靠窗位置的大叔公然在車廂食煙，令車廂煙霧瀰漫，其他乘客紛紛走避，並指大叔拋煙頭落地。事主續稱，當時大叔的舉動已惹來附近乘客側目，「我望住佢比晒signal都扮睇唔到」。事主表示忍無可忍，在總站下車後，即時找職員處理，但他們最後只向大叔口頭警告了事。

不少網民指責大叔自私，「有冇搞錯？」、「咁無品都有！」、「明知故犯！」、「 有冇咁大煙癮呀？」但亦有網民不解為何當時沒人阻止，「 架車咁多人都冇人出聲，你哋成車人問題重大！」、「頂到總站咁好嘢，應該即刻落車啦！」另外亦有其他網民笑言：「見到車廂內有煙霧，第一時間通知車長說明要用滅火筒來撲滅煙霧。」、「拎滅火筒兜頭噴啦！」、「其實樓主要報警囉……」

《香港01》就事件向港鐵查詢，港鐵表示當日未有職員收到相關投訴，並強調港鐵範圍禁止吸煙，無論車站及車廂的當眼處亦貼出「禁止吸煙」告示提醒乘客。他們亦呼籲如乘客看到有人在輕鐵範圍內吸煙，請即通知港鐵職員，以便作出適當處理。

根據《香港鐵路（西北鐵路）附例》第20條，任何人不得在任何巴士或西北鐵路車輛上，或鐵路處所內有禁止吸煙告示的任何其他部分吸煙或攜帶已燃點的煙斗、雪茄或香煙，違者最高可被罰款5,000港元。

（fb群組「元朗人」）