阿媽超愛食新鮮魚　浴缸變埋養魚缸　連登仔抱怨：真係頂唔順！

相信不少人都愛吃海鮮，有巴打於連登討論區撰文抱怨「海鮮狂」的母親為了有新鮮魚吃，竟一次過購買數條活魚，並放置在浴缸暫養，令巴打非常頭痛，「真係唔慌唔『新鮮』……」不少巴絲打更分享類似經驗，表示自己雙親亦有如此瘋狂的行為，有人隨即笑言：「依家啲人當屋企係水族館咁！」

巴打指出母親為了吃到最生猛的魚，她竟把浴缸當作魚缸，最高峰試過一次買9條活魚回家養。（連登討論區圖片）

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該巴打近日於討論區撰文，表示母親本身對吃新鮮魚有「病態」般的喜愛，他指出母親為了吃到最生猛的魚，她竟把浴缸當作魚缸，最高峰試過一次買9條活魚回家養，只要想吃時就可即劏即煮。

巴打隨即大呻母親已不是第一次這樣做，至今養過數十條活魚。他續指若每次家人要在浴缸洗澡，都非常大工程，他更坦言浴缸即使沒魚，都要用稀釋的消毒劑混熱水作清潔，「起身諗住沖涼先翻工，見到個浴缸咁，真係……」。

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有不少巴絲打紛紛加入討論，他們即有共鳴地表示，自己雙親亦有把海鮮放進浴缸，例如蟹、海蝦，甚至連鴨子及蛇都帶回家中，非常誇張。他們更笑言終於找到「同是天涯淪落人」，亦有其他巴絲打笑稱：「年年有餘呀！」、「可以玩魚蝦蟹新鮮版！」、「隔住個mon都聞到個浴缸有腥味。」、「你不如拎啲水泥封咗個浴缸算。」

但亦有人擔心會有衛生問題，「其實行落街市一日買一條咪仲新鮮」、「啲魚咁多菌會散落你浴缸度，叫佢唔好玩啦。」

（連登討論區）