【咁大方？】成都女抽中淘寶100萬購物額　竟然為呢個原因放棄？

港人愛網購，如突然給你100萬人民幣（約116萬港元，下同）的購物額，你會如何使用？淘寶網近日舉辦抽獎活動，中獎者只要於消息公布翌日下午4時前到達杭州的淘寶總部，便可於1分鐘內挑戰花光100萬元，不過前日（2日）中獎的成都郭小姐，卻因「要修行李箱」而放棄領獎，事件引起網民熱議，其名字更因而登上熱門搜尋榜。

淘寶網近日舉辦「百萬繼承人」抽獎活動，中獎者只要於消息公布翌日下午4時前到達杭州的淘寶總部，便可於1分鐘內挑戰花光100萬元。（微博截圖）

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淘寶網近日舉辦「百萬繼承人」抽獎活動，於2月1日起每晚抽出一名幸運兒，只要他能於中獎翌日到達位於杭州的公司總部，便可於一分鐘內「清空」購物車內最多100萬元商品，帳單由淘寶負責。首晚的中獎者劉女士便於1分鐘內下了6張訂單，購入黃金、手機、電腦等共值58萬元的貨品。

首晚的中獎者劉女士便於1分鐘內下了6張訂單，購入黃金、手機、電腦等共值58萬元的貨品。（微博截圖）

上周六（2日），淘寶網於官方微博公布第二名的幸運兒身分，100萬購物額由來自成都的郭小姐獲得。不過於得獎結果公布後不足兩小時後，淘寶再發微博表示，郭小姐因「個人原因」放棄獲獎資格，決定重新抽獎。

淘寶網前晚於微博公布100萬購物額由來自成都的郭小姐獲得，其後卻表示郭因「個人原因」放棄獲獎資格，決定重新抽獎。（微博截圖）

消息一出即引起網民熱議，眾人都非常好奇這位郭小姐是因甚麼原因放棄大獎。一名自稱為郭朋友的網民後來發微博稱，事發時郭正在家中，因行李箱損壞，東西未能取出，情急之下只能專注修理，得知中獎後，竟衝動地表示因領獎路途太遠決定「不要了」。發文的朋友無奈稱，當時真的被郭「氣哭了」。

事件傳出後，「成都郭小姐」成為了網民的熱門討論詞語，大家都對其身份非常好奇，又笑言她是「最大方的人」，「怕是之後會要了行李箱的命」，「這真的有點太任性了」。

直至昨日，郭小姐終於現身接受訪問，表示得知中獎時自己忙於「弄行李箱密碼」，衝動之下放棄領獎，後來才反應過來。不過她說並無將事件放於心上，亦無因此難過，只稱「希望好運常伴，不會哭的」。

（微博）