台廟宇派過年物資及5000台幣救濟金　通緝犯現身排隊斷正被捕

台灣嘉義市社福團體趕在農曆年前發放冬季救濟物資，望弱勢家庭可以過好年。 楊姓通緝犯為躲避警察查緝，居無定所，日前到嘉義市地藏庵排隊領物資和高額慰問金，嘉義市長榮派出所接獲線報，到地藏庵逮人，「真是神明有庇佑」。

楊姓毒品通緝犯被嘉義市地藏庵年前發放的物資和5千元慰問金吸引，嘉義市長榮派出所員警循線逮人。（聯合新聞網提供）

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台灣長榮派出所警員楊証棋、李明翰與陳學穠等3人日前接獲線報，地藏庵疑似發現到一名涉毒品案件遭通緝男子出現，員警獲報後遂立即趕赴現場查緝，於到達該廟宇探訪查看，果然發現該遭通緝男子是楊姓毒品通緝犯（50歲）。

台灣警方表示，楊男因一直未如期到法院報到已遭發布通緝，由於他並未居住在戶籍地又無固定工作及居無定所，增加查緝人員的困難度，過程中查緝員警也曾多次根據探訪線索埋伏查緝未果，查緝員警日前獲報有人看見該楊姓通緝犯正在地藏庵排隊等待領取廟方準備發送之冬令救濟物資和高額慰問金。

警方事後發現，原來該楊姓通緝犯是被廟宇發送之物資及高達5000元的慰問金所吸引，楊男遭逮捕時還偽裝的穿著一身密不透風的衣服前來排隊，當楊男被逮時也只能直呼倒楣的認栽，警方當場上銬逮捕，並將人帶回派出所調查及詢問，詢問後將楊嫌解送歸案。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】