震驚全球！UNO官方確認功能牌可作結牌　Draw four最後出都得！

新年流流，一班人圍在一起最好就是玩UNO，相信每個玩家都試過，當最後一張牌是功能牌時，只好飲恨地再取多張，因而未能立即勝出。但近日UNO官方Twitter發布一個震驚全球的消息，就是確認功能牌（Action Card）可以作為結牌。消息傳出後引起哄動，不少人都感嘆錯過了太多勝出的機會，亦有人指可以留下「Draw four（抽4張牌）」給下一個玩家，自己拍拍屁股就走了。

有網民問可否用「Draw two（抽2張牌）」、「Draw Four」及轉顏色牌等功能牌作結，UNO回覆稱「可以，你可以用功能牌完結回合」。（Twitter截圖）

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有外國網民日前突然在Twitter向UNO官方帳戶查詢規例，問道可否用「Draw two（抽2張牌）」、「Draw Four」及轉顏色牌等功能牌作結，UNO回覆稱「可以，你可以用功能牌完結回合」。有人續問可否一次過出「Draw two」和「Draw four」時，官方Twitter則指不能這樣做。不過UNO見帖文引起大家紛紛查詢規則，都忍不住加一句：「這個周末跟你自己的規則玩吧！」

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UNO見大家紛紛查詢規則，都忍不住加一句：「這個周末，隨你自己定的規則玩吧！」（Twitter「realUNOgame」截圖）

消息傳出後引起網民熱議，不少人都震驚地表示「我的人生都在謊言中」、「我童年都是假的」，亦有人希望邀請童年好友再玩一局！不過各處鄉村各處例，最重要都是跟親朋戚友「傾掂數」，用大家同意的玩法，免得贏了UNO，賠上友情。