台女見友人蘿蔔當衣服誤投洗衣機　網民：最後有沒有吃掉？

過年要吃蘿蔔糕，洗蘿蔔亦先要用正確方法！日前有台灣網民在討論區分享，自己的朋友不慎把一條蘿蔔放入洗衣機清洗，洗完後非常潔白，如果不是見到蘿蔔頂端的綠葉，可能真的會誤當它成一條褲。網民見到照片後徹底笑翻，笑言是不是要「晚上順便抱着睡」，甚至有人調侃道：「蘿蔔要先放洗衣網啊！」

台灣女網民的朋友將蘿蔔放入洗衣機。（「Dcard」圖片）

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洗衣機只能拿來洗衣物，但居然有人拿來洗菜？台灣有女網民在「Dcard」討論區分享，指許多人都有不小心將零碎東西放入洗衣機洗的經驗，例如紙幣、唇膏之類，但其朋友卻發來一張洗衣機裏有蘿蔔的照片。從照片所見，洗衣過程已完成，但當中卻有一條肥大的蘿蔔和衣物扭在一起，還連着點蘿蔔菜葉，看上去非常新鮮。

女網民的朋友解釋，他正要幫媽媽洗衣服，見到有一堆東西，以為全是衣物，就一把抓起來丟入洗衣機，結果將蘿蔔一併洗了。女網民笑言：「想做蘿蔔乾不是這樣的吧。」

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有網民留言指見過膠袋、章魚乾等不小心被放入洗衣機，但整條蘿蔔確實第一次見，「幫蘿蔔洗澡了」、「蘿蔔最後有沒有吃掉」、「2019年最新懶人洗菜法」、「洗得很乾淨哦」。有人則說以後可拿洗衣機做菜脯，「加鹽就能做一堆還不用揉」。不過亦有網民認真計算，指拿洗衣機洗蘿蔔的成本太高，「蘿蔔一條不到20元台幣（約5港元），你朋友開洗衣機洗，電費加水費很不划算」。

（Dcard）