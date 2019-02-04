蠟筆小新「小白」出動畫！變身超級英雄「SUPER SHIRO」保衛地球

日本卡通「蠟筆小新」自1992年開播，27年來粉絲數量有增無減，除了主角「小新」野原新之助之外，小新家所養的寵物狗「小白」亦不時有戲份，是野原家不可或缺的一部分。日本「朝日電視台」為了慶祝開台60年，決定製作新一系列動畫，讓小白擔正做男主角，以「SUPER SHIRO」超級英雄名義保衛地球。

日本「朝日電視台」為了慶祝開台60年，決定製作新一系列蠟筆小新動畫，讓小白擔正做男主角，以「SUPER SHIRO」超級英雄名義保衛地球。（SUPER SHIRO 官網圖片）

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從新公布的官網可見，「SUPER SHIRO」的宣傳文案寫道：「牠是很普通的野原一家超普通地養的一隻狗，名字也是超超超普通的『小白』。這隻超超超超普通的狗隨處也可見到。唯一不普通的，就是牠其實是保護世界的超級英雄！」

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小白一直非常醒目，又有超群的觀察力，有時會幫忙買菜收衣服，更會在野原一家不發覺的情況下打掃衛生，牠又懂站立跳草裙舞、變身「溜溜球」等奇怪技能，被粉絲稱為「神犬」。（網上圖片）

「SUPER SHIRO」將由日本動畫導演、編劇湯淺政明擔任總監，湯淺是初期的「蠟筆小新」電視動畫製作班底其中一員，2015年亦有參與製作《蠟筆小新：我的搬家物語仙人掌大襲擊》大電影。

小白自從被小新撿回家收養後，一直非常醒目，又有超群的觀察力，有時會幫忙買菜收衣服，更會在野原一家不發覺的情況下打掃衛生，牠又懂站立跳草裙舞、變身「溜溜球」等奇怪技能，被粉絲稱為「神犬」。小白要擔正當主角的消息一出，不少網民都相當期待，大呼：「小白終於等到出頭天了！」

（綜合）