【史上最大騙局】豬年爆笑利巿封　「媽媽幫你存起來」超應景

小時候拿到長輩的利是，是收到自己的抽屜裡、還是被一句「媽媽幫你存起來」給攔截走了呢？但長大後根本不知道這些壓歲錢到底存去哪了啊～～ 今年的利是封更是直接把這句世紀謊言印出來！不只有這一款，其他像是「兒子的血汗錢」、「太后萬福金安」這些超有梗的創意利是封，也都引起網友熱烈討論。大家都說不只很應景，也增添了不少趣味呢！

各大賣場、書局都有很多選擇喔！（爆廢公社）

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大家小時候都被這句話騙過？看來很多人都跟小編一樣，童年真心以為爸媽有存起來，妄想有一天能看到戶頭滿滿的錢，長大後才知道童話裡都是騙人的啊！！！

「史上最大騙局」

「剛拿到就...來，媽媽幫你收起來，然後就不見蹤影了😂」

「真的...存到我結婚生子了 我都不知道在哪」

「媽媽幫你存到她的戶頭裡🤣」

「長大才明白過年根本是媽媽紅包交換大會，媽媽拿走也應該的😂」

但也是有爸媽沒騙人的：

「我爸媽真的是幫我們存起來～還可以提領…從小養成存錢好習慣」

按圖看看各款特色利是封！↓↓↓

今年利是封都超有梗！跟傳統的利是封比起來，今年真的有很多利是封都超有創意，不但顏色不再局限於正紅色，也多了很多有趣的句子在上頭～

「紅包也太ㄎㄧㄤ了吧」

「去年就用阿爸的血汗錢包給小孩！😂」

「我買『皇上萬福金安』跟『太后萬福金安』」

「這種收到會覺得開心 即使薄薄的」

「超可愛的！這不管收到還是買來包給人家 我覺得超可以」

更有人突破盲點：

「重要的紅包內的東西，你會在乎薪水袋是用信封裝的，還是牛皮信封裝的嗎？」

雖然有人覺得可能不太適合包給長輩，不過很多人買了反而都覺得更有年味啊！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】