【豬年2019】收到101元利巿？　網民激辯「大吉利巿」定另有吉意

大年初一，新年流流收到101元的利巿，是「大吉利巿」有人玩嘢，抑或是各處鄉村各處例另有吉祥意思？有網民在豬年大年初一在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，貼圖顯示利市封內有一張一百元紙幣和一個1元硬幣，留言指「擺明玩嘢」，另加3個表示憤怒的emoji。

有網民在大年初一在fb貼圖，表示收到101元的利巿，質疑是否「擺明玩嘢」？（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」截圖）

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事件引來網民熱烈討論，有人指「101元」多是用於殯儀場合的帛金額，新年收到認真不吉利。但有網民表示亦曾經從長輩手上收過有硬幣的利巿，硬幣是代表「年年有餘」、「出人頭地」、「擲地有錢」的意思，並非不吉利之意。

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不少網民表示，紅白有別，用紅色利巿封已經代表是喜慶祝福，相信對方不是「玩嘢」；亦有人指硬幣金額可以是2元、5元等，是取其「有出頭」，即有新發展或新年進步之意，而2元更有「老少平安」的寓意，完全是善意祝福。

另外有網民則問樓主是否單身，「如果係單身，收到咁樣嘅紅包係多一個伴侶，以前我嘅外公都係咁樣封俾我。如果喺工作或事業上就係賺錢或存錢有突永遠不缺」。不少人更指101元金額的利巿不算少，完全不介意收，如果封501元或1001元就更好了。

（FB「巴打絲打 Facebook Club」）