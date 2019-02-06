【有洋蔥】亡夫報夢「一定要買福袋」　台母女合買中頭獎獲名車

台灣花蓮遠東百貨金豬福袋大年初一開獎，家住花蓮市的趙秀娟因癌逝亡夫托夢，與剛領第一筆薪水的大女兒合資1600新台幣（約400港元），購買人生第一個福袋，幸運中了價值近70萬新台幣（約17.8萬港元）的頭獎汽車1輛。趙秀娟說，想要開車載女兒到屏東海洋生物博物館，一圓亡夫生前未竟的遺願。

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43歲的趙秀娟從事美髮業，她和先生彭金豐16歲就認識，19歲結婚，育有兩個女兒，兩人牽手走過27年，感情一直很好。去年彭金豐發現罹患胃癌，因病情凶險不樂觀，一家人陪他完成許多夢想，包括夫妻手牽著手到家具行挑選家具，想要把家裡布置得舒舒服服，讓摰愛的丈夫在溫暖的家裡走完人生。

彭金豐去年7月癌逝後，趙秀娟時常夢到他；趙秀娟在12月再度夢到老公，告訴她「一定要買福袋」，還夢到帥氣紅色跑車和漂亮房子。

從沒買過福袋的她，與剛出社會、在國泰醫院上班的大女兒趙芳琦，各出800新台幣（約200港元）買了1個福袋，大年初一下午1時開獎，果然中頭獎，她一上台就興奮地說「這台車是我老公送我的！」

母女3人興奮相擁，之後趙秀娟拿出放在手機套裏隨身帶著與丈夫的甜蜜合照，輕聲告訴他「謝謝你送我的汽車，我和女兒真的中獎了！」

趙秀娟說，去年6月本來一家人要到屏東海洋生物博物館一遊，但丈夫再次發病，隔1個月就離開了，未能完成這件事成為讓家人最遺憾的事情，今天幸運中大獎，雖然她不知道自己能不能開這麼遠的路，但中獎後想做的第一件事，就是開著這輛「在天堂的老公送我的車」，載兩個女兒一起到屏東為亡夫圓夢。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】