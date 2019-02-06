【豬年2019】貓咪利市多幾倍　台女怨貓奴媽：知道誰是外面撿來了

新年是小朋友豐收的日子，傳統上在年三十團年飯後，父母就會向自己的孩子派利市。有台灣網民在年三十晚（4日）點算過媽媽給的利市後，發文大呻「我媽說我沒紅包是真的」，皆因家中貓咪所得的利市價值比自己還要多，令她哭笑不得，「我現在知道誰是外面撿來的了」。網民都被帖文逗得笑翻了，笑說「奴才的小孩有紅包不錯了」、「妳只是被貓咪家庭撿來的人類小孩」。

有網民發文大呻「我媽說我沒紅包是真的」，皆因家中貓咪所得的利市價值比自己還要多。（Dcard截圖）

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台灣女網民前晚在Dard討論區分享照片，只見一隻奶茶色的花貓前面，擺放了7個利市封，拆開來看有11張1000元紙幣、數張100元紙幣，即總價超過一萬元台幣（下同，約2500港元）的利市，牠一副得戚樣子昂起頭來，頸項則戴上一條寫着「金孫」的紅色圍巾，一看就知是得寵的小孩。另一張照片則顯示樓主所得的利市，只有寥寥6張100元紙幣，跟貓咪相比少近十幾倍，她忍不住大呻「今年我的紅包和我的貓的紅包，我現在知道誰是外面撿來的」。

主人不時帶貓咪出外郊遊拍照，並將照片上傳至facebook專頁分享生活趣事。（fb「小樂樂屁股扭一扭」專頁）

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帖文隨即引熱議，網民紛紛留言揶揄「妳不知道妳是貓爸爸跟貓媽媽養大的嗎？看也知道那是他們的親生孩子，妳只是被貓咪家庭撿來的人類小孩」，另有人指看到貓貓頸上寫着「金孫」，「哪個是正牌的顯而易見啊？」、「妳摸摸自己的脖子什麼都沒有」。但有網民則分析這是父母的「陰謀」，「因為包給貓，貓不會花，可以全數回收啊，包給女兒會花掉」。

樓主其後回覆指，沒想到真的沒有一個人幫她抱不平，「真的是貓美人人好，人醜產屎了」，但都感謝大家喜歡她們家的貓咪樂樂。原來樂樂是當地一個繁殖場棄養的貓咪，其後來到樓主的家，經她們用心飼養後，變成現在美麗的樣子。主人不時帶貓咪出外郊遊拍照，並將照片上傳至facebook專頁「小樂樂屁股扭一扭」分享生活趣事，吸了超過2萬名粉絲。