拍拖半年包養男友　油錢都要負責　台女提分手：過年最好禮物

許多女生都接受「AA制」，但要包養男生就不是人人接受。一名台灣女生今日在facebook分享愛情路上遇「渣男」的經歷，指男友駕車外出都要求她付全數油錢，而且交往半年的使費全數由女方負責，男友更被朋友大爆曾花3000台幣（約760元）嫖妓，卻不願在女友身上花錢。女生忍受不住想分手，男友居然打給她媽媽說要自殺。網民看完後都恭喜女生「離開渣男」，又有人笑言：「過年放年獸出來了」。

台灣一名女生拍拖半年，使費全由女方負責，就連男友入油都要她付錢，照片為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

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一名台女在facebook群組「靠北男友」發文，說和男友過年出外遊玩，一上車已經被載去加油站，男友問有沒有1000台幣（約250港元）入油，並解釋自己忘了領錢及帶提款卡。台女最後拿出500台幣（約125港元）當油錢，男友已面露不悅，但仍追問女生入油後要不要去提款遊玩，假定使費由女方全出。

台灣女網民大呻結交「渣男」的經歷，提出分手後，對方竟騷擾自己媽媽。（fb群組「靠北男友」截圖）

台女交代兩人拍拖半年，所有外出使費都由女方出，每次想他付錢，男友就說每個月要繳7,000台幣（約1,800港元）的買車貸款，沒有餘錢付款，「開一台車說什麼車子為了我買的」，台女不禁問：「請問車子我的名字？車子我在開？」

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平日吃飯買東西要她結帳還不止，台女稱這次出遊是玩三日兩夜，但男友卻故意不帶錢，「事事為你着想你把我當提款機」，更從他朋友處打聽到，原來男友拍拖前曾花過3,000台幣（約760元）嫖妓，「你有在我身上花過$3,000嗎？」

台女最後決定分手，「過年我給自己最好的禮物就是放生你這個男人！」豈料男友居然一直騷擾台女的媽媽，說要在台女面前自殺，讓台女忍不住大呻「死的人不會一直告訴人家自己要死！你還是你媽媽的寶貝兒子呢！」

網民看完帖文後紛紛恭喜台女離開「渣男」，「養這麼久的白臉，終於醒了啊」、「這種垃圾放生好」。有人更教台女下次男生再致電時要果斷一點，「這種男人忍受半年真的有情有義，再打電話就報警告騷擾」。

（fb群組「靠北男友」）