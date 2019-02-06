facebook Messenger終推收回訊息功能　用家可於10分鐘內刪除發言

Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）被爆自己送出的訊息能夠收回後，一直有聲音要求Messenger 開放收回訊息功能。早前，fb終宣佈該功能會在2月5日開始續步推出，只要幾個步驟，用戶就可以在發出訊息後10分鐘內收回，不論個人對話和群組對話都通用。

facebook Messenger以往刪除訊息時，只有自己會看不見，對方仍可看到。（GettyImages／視覺中國）

手機版收回訊息步驟：

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

Fb Messenger就算打錯字或傳錯人都無法收回，不時會出現尷尬情況，不過，有人踢爆朱克伯格能夠收回自己的訊息，受外界質疑時，fb承諾日後會開放收回訊息功能。

而這項宣佈已久的功能，已於昨日逐步開放，手機用戶更新後長按欲刪訊息（電腦版可以在訊息左面選擇），會多出一個「刪除」按鈕，按下後就可以向所有人即時收回訊息，但要在發出訊息後的10分鐘內才可以刪除。用戶刪除後會留下訊息被刪除的提醒。只要如果出手夠快，對方就不會看到訊息，不像以往刪除後只有自己看不到，其他談話對象照樣看到的情況。

電腦版收回訊息步驟：

然而，如果訊息有違規內容，就算刪除訊息，談話對象或群組內的人發現後仍可檢舉不當言論。fb指去年底已在部分國家開始更新，接下來會在全球Android及iOS系統作更新，換言之，更新前就算手機用戶刪除訊息，對方仍然可以看到。

（綜合）