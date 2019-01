【10 year challenge】fb被質疑收集大頭照　建立面部識別演算法

社交媒體facebook、Twitter現時最熱爆的話題就是「#10 Year Challenge」(10年挑戰),除了一般用戶,大批明星、歌手、品牌都紛紛參與,分享自己10年轉變。不過,facebook近來爆出多宗數據醜聞,令外媒和網民提出陰謀論,猜測facebook暗中推波助瀾,為的是吸引用戶上載大頭照,收集面部數據用作研發「面部識別演算法」,甚至是將用戶的面部數據資料,賣予執法部門、廣告及保險公司等。 有外媒就此問題向fb查詢,但fb發言人只聲稱這項活動由用戶自行推動,「facebook沒有從中得到任何東西」,但這說法明顯未消除疑慮。

facebook近年捲入數據醜聞,創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)去年要到美國參議院出席聽證會。(視覺中國)

「#10 Year Challenge」是目前熱門玩法,用戶要並排發布兩張照片,顯示10年前後的變化,只要願意分享自己的照片就能參加。用戶上載的照片離不開幾種內容,例如是想表達自己變得好看。有指這種玩法最早源於「 #How Did Age Hit You」,所以亦曾出現「#2009 vs. 2019」等。

看似是朋友間分享照片,但這項活動鼓勵很多用戶拍攝自己的清晰大頭照,換句話說,fb可藉此收集大量用戶面部數據。這引來許多質疑,認為fb背後有得益,而該公司近年正正數據醜聞不斷。

曾撰寫《Tech Humanist: How You Can Make Technology Better for Business and Better for Humans》的作者奧尼爾(Kate O'Neill)在網上提出質疑,認為facebook可透過這活動收集「海量」用戶面部數據,用來建立一個「面部識別程序」。要建立一個系統需要數據庫,「#10 Year Challenge」得來的照片,正可以訓練一個關於年齡特徵的面部識別演算法,簡單來說,是一個年齡進展的研究,觀察人類隨年齡增長帶來的改變。

她直言,facebook基本上能擁有所有用戶的個人資料照片,因為你一旦上載,就等同共享了個人數據,「感謝這個活動,現在(fb)擁有非常大的數據庫」,用戶在不知情下就成為fb面部識別演算法數據庫的一部分,用來研究年齡進展及年齡識別。

facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)年少創業,但公司近年醜聞不斷。(視覺中國)

當然,樂觀的結果是,fb可能用這個程序幫你找到失蹤多年的孩子。然而,許多網民不相信該公司會放棄面部數據的龐大經濟價值。具體點來說,這些數據可以用作廣告研究,甚至是監控用途,例如將數據賣予執法部門或保險公司。

不少科技公司被批評他們的面部識別技術會侵犯用戶私隱,外媒就此向fb查詢,但對方回應只是提到,「#10 Year Challenge」是一個用戶自發活動,「facebook沒有帶領這種趨勢,活動所用的照片很多是facebook上已有的,facebook沒有從中獲得任何東西,用戶可隨時關閉面部識別」。Instagram和Twitter尚未回覆此問題。

BuzzFeed提出疑問,指多年來網上都出現類似挑戰,例如曾經流行的「#2008 vs 2018」和「#2006 vs 2016」,令網民有理由懷疑,科技巨頭有意在背後推動。而推動的方法亦不困難,因為這些社交媒體能夠控制用戶看到什麼類型的內容。

紐約大學斯特恩商學院(NYU Stern School of Business )教授韋伯(Amy Webb)接受哥倫比亞廣播公司訪問時,表示這項活動為fb提供了一個學習機會,「訓練它們的系統,以更好地識別(面部)的微小變化」。

面部識別程序需要人類面部前後變化作匹配,每張臉在眼、鼻、嘴上有大約80個特別節點,現時的數碼攝錄機已能測量人的鼻寬、眼窩深度等數據。中國的面部識別投術,現時可在數秒內掃瞄20億個面孔,系統連接了數百萬個閉路電視,並以人工智能選擇目標。所以,不少專家認為面部識別技術快將超越指紋識別,用來辨識身份。外國收集面部數據面對的挑戰較大,社交媒體正是一個方便途徑,人權組織一再要求科技公司停止向執法部門出售面部數據。不過,作為一般用戶,能做的可能只是對個人資料多作警惕。

