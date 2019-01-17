【10 year challenge】fb被質疑收集大頭照　建立面部識別演算法

社交媒體facebook、Twitter現時最熱爆的話題就是「#10 Year Challenge」（10年挑戰），除了一般用戶，大批明星、歌手、品牌都紛紛參與，分享自己10年轉變。不過，facebook近來爆出多宗數據醜聞，令外媒和網民提出陰謀論，猜測facebook暗中推波助瀾，為的是吸引用戶上載大頭照，收集面部數據用作研發「面部識別演算法」，甚至是將用戶的面部數據資料，賣予執法部門、廣告及保險公司等。 有外媒就此問題向fb查詢，但fb發言人只聲稱這項活動由用戶自行推動，「facebook沒有從中得到任何東西」，但這說法明顯未消除疑慮。

facebook近年捲入數據醜聞，創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)去年要到美國參議院出席聽證會。（視覺中國）

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「#10 Year Challenge」是目前熱門玩法，用戶要並排發布兩張照片，顯示10年前後的變化，只要願意分享自己的照片就能參加。用戶上載的照片離不開幾種內容，例如是想表達自己變得好看。有指這種玩法最早源於「 #How Did Age Hit You」，所以亦曾出現「#2009 vs. 2019」等。

看似是朋友間分享照片，但這項活動鼓勵很多用戶拍攝自己的清晰大頭照，換句話說，fb可藉此收集大量用戶面部數據。這引來許多質疑，認為fb背後有得益，而該公司近年正正數據醜聞不斷。

曾撰寫《Tech Humanist: How You Can Make Technology Better for Business and Better for Humans》的作者奧尼爾（Kate O'Neill）在網上提出質疑，認為facebook可透過這活動收集「海量」用戶面部數據，用來建立一個「面部識別程序」。要建立一個系統需要數據庫，「#10 Year Challenge」得來的照片，正可以訓練一個關於年齡特徵的面部識別演算法，簡單來說，是一個年齡進展的研究，觀察人類隨年齡增長帶來的改變。

她直言，facebook基本上能擁有所有用戶的個人資料照片，因為你一旦上載，就等同共享了個人數據，「感謝這個活動，現在（fb）擁有非常大的數據庫」，用戶在不知情下就成為fb面部識別演算法數據庫的一部分，用來研究年齡進展及年齡識別。

facebook創辦人朱克伯格(Mark Zuckerberg)年少創業，但公司近年醜聞不斷。（視覺中國）

當然，樂觀的結果是，fb可能用這個程序幫你找到失蹤多年的孩子。然而，許多網民不相信該公司會放棄面部數據的龐大經濟價值。具體點來說，這些數據可以用作廣告研究，甚至是監控用途，例如將數據賣予執法部門或保險公司。

不少科技公司被批評他們的面部識別技術會侵犯用戶私隱，外媒就此向fb查詢，但對方回應只是提到，「#10 Year Challenge」是一個用戶自發活動，「facebook沒有帶領這種趨勢，活動所用的照片很多是facebook上已有的，facebook沒有從中獲得任何東西，用戶可隨時關閉面部識別」。Instagram和Twitter尚未回覆此問題。

BuzzFeed提出疑問，指多年來網上都出現類似挑戰，例如曾經流行的「#2008 vs 2018」和「#2006 vs 2016」，令網民有理由懷疑，科技巨頭有意在背後推動。而推動的方法亦不困難，因為這些社交媒體能夠控制用戶看到什麼類型的內容。

紐約大學斯特恩商學院（NYU Stern School of Business ）教授韋伯（Amy Webb）接受哥倫比亞廣播公司訪問時，表示這項活動為fb提供了一個學習機會，「訓練它們的系統，以更好地識別（面部）的微小變化」。

面部識別程序需要人類面部前後變化作匹配，每張臉在眼、鼻、嘴上有大約80個特別節點，現時的數碼攝錄機已能測量人的鼻寬、眼窩深度等數據。中國的面部識別投術，現時可在數秒內掃瞄20億個面孔，系統連接了數百萬個閉路電視，並以人工智能選擇目標。所以，不少專家認為面部識別技術快將超越指紋識別，用來辨識身份。外國收集面部數據面對的挑戰較大，社交媒體正是一個方便途徑，人權組織一再要求科技公司停止向執法部門出售面部數據。不過，作為一般用戶，能做的可能只是對個人資料多作警惕。

（綜合）