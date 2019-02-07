台女逛基隆廟口夜市疑遭色魔手臂撞胸　網民斥：應在胸前放榴槤殻

台灣基隆廟口夜市疑有撞胸色狼出沒。一名女網友今天在「基隆人」Facebook群組貼文，指她昨晚在基隆廟口夜市彰化銀行前，遇到一名戴着安全帽的變態男子，故意撞她胸部後快步離去。貼文一出引發不少網友憤怒，有人留言應放榴槤殻讓他撞。

警方下午發新聞稿說明，表示已調閱監視器追查釐清，並請網友向警方報案，提供相關事證逮狼，避免再有其他人受害。

基隆市警第一分局平延街派出所長廖朝富表示，警方已於Facebook回覆，並請洪姓女網友盡快至派出所報案，以維護自身權益，也可避免再有他人受害。

廖朝富說，派出所員警正積極調閱案發時段周邊監視器，以釐清男子確實身分，同時也請熱心網友能提供其他事證，以利警方偵辦，若經查證屬實，將依法究辦。

一名女網友今天在「基隆人」Facebook群組貼文說，各位美女請注意，昨晚 6點多時她在基隆廟口彰化銀行前要過馬路時，當時人很多又沒注意，遇到一名戴着安全帽變態的「垃圾爛人」，身高約178公分，他走得很急，很大力用他的手臂撞她的胸部。

女性還是結伴同行較安全。

貼文一出，引發不少網友關注。有網友留言說，之前在市政府Starbucks那邊也遇到一個矮矮的阿伯故意利用擁擠人群走過去撞人胸部，真的很誇張。還有網友說，應在胸前放榴槤殻讓他撞，還有人說，把板手放進包包裏讓撞胸狼撞。

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