港夫婦嫌入座安排不當　等20分鐘即喪鬧餐廳接待員兼用紙掟人

當大家開心過新年，其實還有一班服務業人士在假期中辛勞工作。近日有位自稱於餐廳做兼職接待員的女網民於facebook大呻，表示於年初三開工時遇到一對無理夫婦，他們不滿等位時間長，認為安排不當，遂向經理投訴又狂罵她，更一度發脾氣用號碼紙扔向她，令網民大感憤怒：「我翻（返）工唔係畀你侮辱㗎！我阿媽生我出嚟都唔係畀你鬧㗎！」

近日有位自稱於西餐廳做兼職接待員的女網民於fb大呻，表示年初三工作時遇到一對夫婦，他們因為不滿等位時間長，認為事主安排不當，遂向經理投訴又狂罵事主。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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該女網民昨在fb群組「巴打絲打Facebook Club」大呻上班的不快經歷，她自稱於西餐廳當兼職接待員，在年初三正午時，有一對中年夫婦前來拿位，當日碰巧是新年假期，所以有較多客人等候。

等了20分鐘，該對夫婦開始不滿為何先叫4人枱號碼，而非2人枱。女方更不耐煩地質問事主：「仲要等幾耐？下一張叫幾多號？」事主雖有詳細解釋，但女方仍面露不悅。事主後來大聲詢問其他等候2人枱的客人：「有無兩位朋友坐bar枱即時入座？」但該對夫婦完全沒反應，於是先安排其他客人入座。

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該中年女士其後走入店內找負責人，並質問：「點解張4人枱唔可以拆呀？咁點解唔畀2張a飛（2人枱）一齊坐？」負責人逐一解釋，但女士仍臉黑黑走出門口繼續等位。

以為該對夫婦不再生事，但男方卻突然開始破口大罵，指責事主只叫4人枱號碼，在旁的經理嘗試解釋所有座位先到先得，有些人已等了45分鐘，但男方懶理繼續指罵，甚至連經理都不放過，期間更發生衝撞，該對夫婦憤然離去。

事主續稱她全程默默忍受該對夫婦的無理指責，更被用號碼紙扔中，認為他們行為非常過份。她解釋自己無反擊及報警，是怕被拍片放上網公審，更不想因此騷擾其他客人。

事主強調「己所不欲，勿施於人」，「既然我唔鍾意佢侮辱我，我都唔會咁做」。 不過她其實心有不忿，「食唔到個lunch就發脾氣！成個小朋友咁！唔係我哋咁辛苦大年初三都仲返工，你邊到有得食呀？」

大批網民表示其實本地客非常難纏，「 香港客其實先最麻煩，又鍾意投訴」、「做服務行業真係好受氣」、「好多西客等嗰一陣又話等好耐又乜又乜，大把呢啲人」。亦有不少網民大讚事主態度好，「惡人自有惡人收，樓主千祈唔好勞氣，激親自己就唔扺」、「樓主好正，eq勁高！」不少相信從事服務業的網民就互相鼓勵，「加油啦，各位同行，辛苦大家了！」

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）