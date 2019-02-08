台女初一想陪家人過年　男友不准兼怒提分手：我是長子壓力很大

傳統來說，女生出嫁後年初二才能回家，但未過門的女朋友呢？有台灣女網民在討論區分享，指男友要求跟他回家過年，但台女一心想回老家陪伴父母，結果男方說以後都要「拜我們家的祖先」，而且有長子嫡孫的責任，阻止她回老家。一言不合，男方最後竟提出分手。台女網上抱怨拍拖3年就這樣分手收場，但「有多久沒有好好陪伴我的家人了」。網民看完帖文紛紛恭喜她分手，又指並非台女思想前衛，而是男生「他不會做人」，但亦有人認為是女生不夠體諒男方。

台女堅持過年要回老家陪家人，但男友竟因此提出分手，照片為示意圖。（GettyImages／視覺中國）

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女生年初二（6日）在台灣討論區「Dcard」分享，在大年初一因回家團年問題，和拍拖3年的男友分手。台女是高雄人，而男友是台中人，台女為方便陪伴男友特意到台中工作，但「每次過年都會問我要不要在台中過」，但台女家裏都是女兒，她過節想回家陪伴父母。

男友稱家人總是問台女何時到他們家過年，台女說打算回高雄老家團年，初七才回台中，豈料男友說「你以後過年要拜我們家的祖先啊」，並指表哥們早已帶女友回家過年。台女坦言家裏只有兩個女兒，即使婚後她還是打算回家吃團年飯，「你自己的祖先自己拜……我都為了你到台中工作了」。

不過，男友認為「你嫁過來就是（他們）家的人啊，當然要一起拜祖先吃團圓飯啊！」他甚至透露，媽媽在他們交住時聽到台女家只有兩個女兒，就叫他考慮一下，「我是長子長孫，這樣壓力很大」，更提出分手。

台女心裏萬般不解，「你媽都沒把我當女兒了，要我把她當媽，我沒有那麼偉大」，她承認自己可能思想前衛，但將心比心，她都有理由回家陪伴父母，「God，我3年的青春歲月，就因為傳統掰了，我被傳統沙文豬放生了」。

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看到帖文的網民大多為台女感不值，認為是男方的過失，故稱「分得好」、「快去買一張刮刮樂啊」、「嫁錯人就悲哀呢」。然而有網民認為男生想法並不傳統，而是他個人有問題，因為要回家過年是要先過門的，她的祖父祖母常說：「連聘書都還沒有的人也敢年夜帶回家見祖先，跟祖先介紹她是誰？」這種行為羞辱自己也羞辱對方家族。

不過，有網民認為兩人互不讓步，其實只是溝通不良，沒必要分手，「你站在他的角度，他的家庭也是給他很大的壓力吧」。

台女解釋，其實爸媽無要求她們回來團圓，她是發自內心想陪家人，因為自己已離開他們生活，沒理由過節不回家，「昨天幫媽媽染頭髮，發現鬢角都白了，邊染邊眼眶泛紅，有多久沒有好好陪伴我的家人了……」而兩人早已就這問題溝通過，但沒有得到共識。

她認為可能以前女人都是家庭主婦，靠男人養，故初二才能回娘家，但現在女性能自力更生，沒理由再受傳統所限。就像自己的媽媽，除夕和初二都會回娘家，初一反而會上班，不會被傳統拘束，爸爸也沒所謂。

（Dcard）