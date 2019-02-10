超萌囡囡表演「變走自己」　100%穿崩呃到爸爸笑爆　網民：勁可愛

小孩子的「天才表演」雖然稚嫩，但行為動作卻令人捧腹大笑。台灣一名男網民於facebook發布短片，表示年幼的女兒於家中向他「表演魔術」，就是要用一塊布把自己變走，原來是拉下布就箭步衝入房間，表演完全「穿崩」，但可愛表情把爸爸完全融化。爸爸爆笑後故作好奇看看女兒在哪？原來她就躲在一角偷偷地張望，短片令網民都被感染，大讚女童：「超可愛啊！」

女童拿着藍布開始，表演「變走自己」的魔術。（fb群組「爆笑公社」片段截圖）

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該男網民於fb群組「爆笑公社」上載片段，表示女兒近日在家中特意表演魔術，「台上一分鐘，台下十年功」，女兒苦練多日如何變走自己，今次終於要向爸爸展示練習成果。

據上載的片段可見，年約4歲的女童拿着一條藍色大毛巾嘗試遮着自己，樓主倒數後，女兒即拉下大毛巾放到地上，然後立即跑進房間，以為自己成功消失了。雖然表演在鏡頭下完全「穿崩」，但爸爸仍當個最稱職的觀眾，故作驚奇地稱：「哎喲，不見了！」非常爆笑。

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爸爸之後走入睡房，見到女兒躲在一角偷偷回望，表情更是「嘻嘻」地笑，爸爸不禁留言：「女兒的憑空消失魔術，覺得厲害！」

不少網民大讚樓主女兒的爆笑魔術非常可愛，「最後還會探頭偷看爸爸！」、「一秒消失！非常厲害！」、「好可愛，天真無邪！」、「變得真好，爸爸應該笑到歪腰～」，有網民更大讚女兒大有潛質：「未來魔術師！」

（fb群組「爆笑公社」）