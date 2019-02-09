【新年財】生菜魚肉碗仔翅藏2蚊硬幣　事主：今年仲唔發過豬頭？

放新年長假，和親朋出外吃宵夜是不少人的首選活動。有女網民日前（7日）於facebook上載相片表示，她於上水火車站光顧熟食小販，買了一碗熱騰騰的生菜魚肉碗仔翅享用。吃到差不多見底之際，卻發現碗內驚現2元硬幣，事主無奈地說：「今年仲唔發過豬頭？」網民開玩笑恭祝樓主新年發財，「有現金回贈！」、「食完仲賺咗2蚊，要返去多謝啦！」。不過亦有人提醒事主小心，「細菌多到喊」。

有女網民近日於facebook上載相片表示，年初三當晚買了一碗熱謄謄的生菜魚肉碗仔翅享用。吃到差不多見底之際，驚見有2元硬幣浸在碗內。（fb群組「上水人大聯盟」圖片）

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該女網民日前於fb群組「上水人大聯盟」發布相片，表示年初三晚上到上水火車站買宵夜，由於新年假期關係，不少流動熟食小販在此擺檔，吸引大批市民光顧，事主在其中一檔買了一碗生菜魚肉碗仔翅。

當事主差不多吃完碗仔翅，突然發現剩餘的湯內竟浸着一個2元硬幣，隨即用膠湯匙盛起硬幣。事主笑言：「食碗仔翅都食到硬幣，今年仲唔發過豬頭？」不少網民亦紛紛留言表示事主會行好運：「所謂寶物尋歸底！今年一定行大運！」、「樓主今鋪發啦！」、「過年回贈兩蚊。」。

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亦有網民笑言：「太忙找定錢俾（畀）你」、「增加鐵質補血，好窩心」、「$2長者優惠回贈」但有網民指出小販的衛生情況較差，提醒事主小心：「硬幣係乜菌都有！」、「細菌多到喊。」、「 啲錢好污糟㗎，幾萬人掂過，隨時跌過落地下，仲污糟過甴曱」。

（fb群組「上水人大聯盟」）