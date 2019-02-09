洛威拿無狗繩撲埋身亂聞　孕婦嚇到唔敢郁　狗主叫唔使驚網民狠批

負責任的狗主放狗散步時，應為愛犬牽狗繩，以免牠太興奮衝去騷擾他人。有一名即將臨盆的孕婦在網上指，昨晚下車時突然有一隻沒有帶狗繩的洛威拿犬衝過來嗅她，孕婦形容「驚到企咗喺到唔敢郁」，見到狗主施施然走過來時坦言感到驚慌，但對方「笑笑口話唔使驚」，但孕婦指自己驚到無法出聲斥罵狗主，認為「咁大隻狗應落返狗繩」，網民一面倒批評該名狗主，指出洛威拿「一撲人真係會企唔穩」、「大狗細狗都好，上繩啦，又要養又要冇責任心，最好上埋口罩」。

洛威拿犬性格對主人忠心，極具攻擊性，下顎強而有力，可以咬斷人類手臂，在香港經訓練後可以成為警犬，但過往發生誤咬陌生人及主人的案件。圖為示意圖。（視覺中國）

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有女網民在facebook群組「Tai Po 大埔」發文，指自己沒有養過狗，不熟悉狗性，表示自己平時都大膽，但最近即將臨盆，外出時需要加倍小心，昨晚乘搭小巴，下車時突然「就有隻洛威拿衝咗埋嚟係咁嗅」，樓主驚到不敢郁動，狗主雖然叫住愛犬勿再嗅，但「又行得慢過隻狗」，最終狗主行到樓主身邊，樓主直接說自己好驚，但狗主卻「笑笑口話唔使驚」。

樓主在文中指當時自己「真係好驚，好後悔冇出口鬧狗主」，發文目的「只係想講，咁大隻狗，落返狗繩會唔會好啲？」，希望狗主看到帖文後，日後放狗散步時為洛威拿帶上狗繩。

帖文引起網民一面倒批評狗主，留言指「出街真係落返繩好啲，始終屬於中大型犬」、「一撲人真係會企唔穩，即使唔出牙，都危險啦，樓主仲要大住肚喎」、「假若隻狗真係無啦啦撲咁點算，大狗細狗都好，上繩啦，又要養又要冇責任心，最好上埋口罩」。

洛威拿犬原產地是德國西部，是其中一種古老牧羊犬，於第一次及第二次世界大戰中擔任軍犬。洛威拿犬性格對主人忠心，極具攻擊性，下顎強而有力，可以咬斷人類手臂，時至今日在香港經訓練後可以成為警犬，但過往曾發生洛威拿犬誤咬陌生人及主人的案件。

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洛威拿犬性格對主人忠心，極具攻擊性，下顎強而有力，可以咬斷人類手臂，在香港經訓練後可以成為警犬，但過往發生誤咬陌生人及主人的案件。圖為示意圖。（視覺中國）

根據香港法例第421章《狂犬病條例》第23條，若狗主沒有用狗繩或其他方式控制狗隻，否則狗隻不得出現於公眾地方，一經定罪，狗主及任何促使、任由或准許狗隻在該地方出現的人，可各處罰款1萬港元，而香港法例第167D章 《危險狗隻規例》規定主人在公眾地方放狗散步，必須用一條不超過2米長的狗繩，穩妥地牽引體重20公斤或以上的狗隻，任何人一旦被發現違反規例，最高可被判罰款2.5萬港元及監禁3個月。