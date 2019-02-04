【獻腳救愛犬】帶狗行山遇野狗攔路　台警抬狗走慘被咬一口

台灣基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬前天帶愛犬「阿弟」去走金字碑古道，卻遇到野狗列陣，他的愛犬嚇得不敢再往前，許耀彬只好把牠扛在肩上往前衝，沒想到野狗見到人扛狗分外眼紅，偷襲咬他左小腿一口而去，成為網友趣聞。其實，許耀彬和阿弟，背後藏有一段感人故事。



下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

許耀彬過去抓毒販辦案認真，有「神探」之稱，他調到第一分局當第三組組長，許多陳年老案無名屍都在他的鍥而不捨出現轉機，圓了無名屍回家的路，有家屬特地寫感謝卡給他，他認為這是最好的禮物。

許耀彬的臉書貼了許多爬山照片，照片裡一定有他和阿弟。前天在金字碑古道遇到野狗列陣，由於阿弟曾在這裡被咬，一度嚇得不敢再往前，許耀彬只好像扛山豬一樣把牠扛在肩上，殺出重圍。許多人看到人扛狗的照片，都笑翻了。

他笑稱，在奮戰時，群狗見人扛狗分外眼紅，更加怒不可遏，圍繞在他腳下狂吠叫陣，一犬竟趁亂咬他左小腿一口而去。

許耀彬說，是他無故侵入野狗群地盤，有愧在先，況且「冤狗宜解不宜結，還是忍忍的好」；他還自嘲，古有「孝子賣身葬父，今有憨人獻腿救犬」。

許耀彬也透露，他之前養了1隻白色流浪犬「阿狗」，養了13年，阿狗病逝他難過不已，在網路上看到剛出生、極其神似阿狗的白色流浪狗，他直奔宜蘭相會。

第一次見面，生性膽小的阿弟竟主動讓他擁抱，許耀彬直覺「狗兒子回來了」，人狗格外投緣，他經常帶阿弟上山下海，再續前緣。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】