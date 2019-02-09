甘肅千人摸霍去病像取意頭　市民知其英年早逝仍由朝排到晚

為了取得好意頭，內地仍有很多會摸摸孔子像求讀書好、摸摸北帝龍骨求全家平安，著名景點如北京恭王府內號稱「天下第一福」的福字碑，更會吸引成千上萬的人慕名而來沾福氣。最近甘肅則有上千民眾，排隊摸霍去病像的「去病」2字求健康，令石碑「熠熠炅（粵音：立立令）」。不過據歷史記載，霍去病23歲時就因病英年早逝，惟不少民眾即使知情仍百無禁忌，認為只是「表達對健康的嚮往」。

甘肅有上千市民，排隊摸霍去病像的「去病」2字求健康。（梨視頻片段截圖）

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甘肅蘭州五泉山公園內有一座霍去病像，霍去病是西漢漢武帝時代對抗匈奴的名將，相傳元狩三年（公元前20年）霍去病征西，曾駐兵於五泉山，見士卒疲勞口渴，霍去病手執馬鞭連擊五下，鞭響泉湧，遂成五泉。不過據歷史記載，霍去病於元狩六年便因病去世，年僅23歲（24虛歲），未有透露詳細死因，有學者猜測是他是死於鼠疫或流行性出血熱。

不過近年愈來愈多遊客來到霍去病的雕像下，摸拍他的銘牌求健康，由早到晚絡繹不絕。有遊客坦言，霍去病不是真的代表「祛病」，自己只是取其諧音，霍字都不摸，當是「表達對健康的寄託及嚮往」。有一位遊客更指自己每年會來20多次，以取意頭祛病消災。

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甘肅有上千民眾，排隊摸霍去病像的「去病」2字求健康。（梨視頻片段截圖）

不少網民都見狀都笑言「霍去病不是去病的，是保家衛國的呀」、「可能都想英年早逝」，但亦有人認為既然免費就摸一下，「心理上安心一點也好啊」。有網民則「突破盲腸」，指「辛棄疾不服了」、「如果只是求字面，為何不摸辛棄疾」、「辛棄疾活了60多年，要摸也是摸他，不過最重要仍是文明出行」。

（綜合）