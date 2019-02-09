【自作自受】台麻煩客急找民宿又嫌貴　老闆娘霸氣決定獲網民大讚

過年是旅行旺季，雖然酒店及機票都會較平日昂貴，但很多人仍喜歡趁新年假期與家人一同外遊。有在民宿工作的台灣網民昨於facebook群組發文，稱有一家四口客人臨時訂房卻嫌價錢太貴，更以惡劣態度要求減價。老闆娘一怒之下拒絕租出房間，客人其後疑因未能找到其他民宿再次折返，惟老闆娘已霸氣決定「這組客人不接」，對方只能無奈離去。 網民看過帖文紛紛大讚老闆娘，稱其作出了正確決定，又批評涉事客人無理取鬧，找不到房間是自作自受。

有在民宿工作的台灣網民稱，有客人於過年旺季臨時訂房卻嫌價錢太貴，態度惡劣令老闆娘寧願空出房間亦不接待。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名於民宿工作的網民昨日於fb群組「爆怨公社」發文，抱怨稱「今年的年假共有9天，代表了飯店民宿的房務痛苦的日子有9天」。她指，過年期間是旅遊旺季，很多民宿都一房難求，可是每天仍然有大批客人上門查詢有否空房。

年初三（7日）當日，樓主工作的民宿剛好有一間4人房因客人臨時有事而空出，有一家四口客人在未有預約的情況下到達詢問房間情況，老闆娘告知房間平日價錢為3500元台幣（約891港元），過年定價為5000元台幣（約1272港元），對方聽到價錢即時嫌貴，更以惡劣的態度殺價，要求以3000元台幣（約763港元）租住，「一副『房間不賣我就只能養蚊子』的大爺樣」。

有在民宿工作的台灣網民稱，有客人於過年旺季臨時訂房卻嫌價錢太貴，態度惡劣令老闆娘寧願空出房間亦不接待。（fb群組「爆怨公社」截圖）

樓主稱，當時民宿內「大家都忙不過來」，老闆娘於是決定不租出空房，「寧可養蚊子也爽」，4名客人聞言便離開，到其他民宿查詢。一個多小時後，4人再次返回，表示願意以4000元台幣租房（約1018港元），惟老闆娘外出工作前早已交代樓主「這組客人不接」，樓主遂「笑容可掬地說『房間已經賣掉囉』」。

樓主上載民宿內堆積的「棉被枕頭山」相片，抱怨指過年期間為服務業最忙碌的時候，惟偏偏仍有人以惡劣的態度殺價。（fb群組「爆怨公社」圖片）

+ 3 + 2

帖文上載僅一日，即吸引逾1.3萬次讚好，大批網民稱讚老闆娘的決定「霸氣」，維護了服務業的尊嚴，又批評涉事客人「以為有錢就是大爺」，沒有房間亦是自作自受，「放棄跟家人團聚原本就應該有相對的報酬，怎麼還有奧客過年間要殺價呢」，「老闆娘做得好，寧可不賣，說不定後續還會用各種理由刁難」。

（fb群組「爆怨公社」）