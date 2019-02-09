【糖尿病人福音】美國MIT 研發胰島素膠囊　有望取代打針減副作用

不少重型糖尿病患者為了控制病情，每天需要注射胰島素控制血糖水平，不但要受「皮肉之苦」，長期打針引致的副作用亦令病人苦不堪言。美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，簡稱MIT）領導的研究小組與哈佛醫學院合作，研發出內置小針頭的胰島素膠囊，患者只要吞下膠囊便等同獲得注射，日後或能取代注射胰島素治療，免除病人打針之苦。

美國麻省理工學院與哈佛醫學院合作，研發出內置小針頭的胰島素膠囊，日後或能取代注射治療。（《時代》雜誌影片截圖）

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麻省理工學院教授蘭格爾（R​​obert Langer）數年前開始與哈佛醫學院布萊根婦女醫院助理教授特拉韋索（Giovanni Traverso）合作，研發出一種帶有微小針頭的膠囊藥丸，有望成為新型治療方法，相關論文已刊登於昨日（8日）出版的《科學》期刊中。

新型膠囊的外型像一個龜殼，目的是要確保針頭與胃壁接觸，避免翻倒影響注射。（YouTube「Giovanni Traverso」影片截圖）

新型膠囊只有一粒藍莓的大小，由可生物降解聚合物及不鏽鋼物料製成，外型像一個龜殼，目的是要確保針頭與胃壁接觸，避免翻倒影響注射。膠囊外圍有個由糖製成的圓盤，患者吞下藥丸後，圓盤便會溶解，釋放膠囊內的小彈弓將一支附有近乎100％冷凍乾燥的胰島素微針注入胃壁。一旦針尖注入胃壁，胰島素就會以研究人員控制的速度溶解及釋放到血液中，從而控制血糖。

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研究人員早前將新型膠囊應用於豬隻進行測試，成功注射5毫克的胰島素進入豬隻體內，而膠囊則隨消化系統排出，暫未發現會出現任何副作用。他們計劃在更多動物身上測試該膠囊，包括靈長類動物及狗隻，以確認其效用，同時與製藥公司合作改良技術。

特拉韋索表示：「我們的動機是讓患者更容易服用藥物，特別是需要注射的藥物。」如果研究結果獲得支持，該膠囊或能用於其他常用的蛋白質類藥物，例如用於治療類風濕性關節炎或腸道炎症的免疫抑製劑等。

（綜合）