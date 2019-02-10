【推銷自己】澳男創立網站收70份約會申請　「比交友程式更省時」

為了覓得心儀愛侶，不少人或許會選擇積極出席聚會認識新朋友，又或參加「極速約會」（Speed Dating）與陌生異性會面。澳洲一名25歲的單身男子高雲（Brandon Cowan）則反其道而行，創立了一個網站介紹自己，並以此為渠道讓有意的對象主動提出約會邀請。他於網站表示，自己並非相當渴求女友，只是和其他人一樣想找到對的人，又認為這個網站已提供一切有關自己的資訊，可省掉互相探索的「開場白階段」，比一般的約會程式更有用。

澳洲一名25歲的單身男子高雲（Brandon Cowan）為尋找「對的人」，特別創立出一個網站只為介紹自己，並以此為渠道讓有意的對象主動提出約會邀請。（網站「Date Brandon」截圖）

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高雲於上年底創立網站「Date Brandon（與高雲約會）」，除了有基本的個人介紹外，還附有他過往及現職的工作經驗、義工經歷，甚至加上認識的人的推薦說話和擇偶條件，資料相當詳盡。他認為，這個網站就如「Tinder」的相反版本，因為他可從想與自己溝通的申請者中作出選擇，他又指網站上的個人資料比交友程式中的更加仔細，可更快了解對方是否適合，相對省時。

他於網站中形容自己是位動物愛好者，現時亦在一所動物收留所中工作，負責替無家可歸的動物與合適的領養者匹配。他又認為自己性格風趣幽默，縱使剛認識時會有點害羞，但熟絡後便會經常說笑話。另外網站亦有來自他的前度，朋友及母親的推薦，但效果卻有待商榷，只因前度的一句是「他愛工作更甚於我」，而朋友也只是簡單的表示「他很大量」。

至於其擇偶條件一欄，高雲則表示希望可找到20至28歲的單身女子，要和他一樣喜愛動物，若是素食者會有加分，亦不能是一名虛偽的人，於人工繁殖場工作及獵人也不會被考慮。而有意與高雲約會的人，則可在網站留下其聯絡資料和個人介紹，還需寫出為何自己會是個適合的交往對象，讓高雲有足夠的資料作出選擇。

高雲於上年底受訪時表示，自己並非於情路上一事無成，亦曾經有過兩段穩定的關係，惟自從與前度分開後，便一直於交友程式上碰釘。他自認自己外表並不出眾，而不少交友程式如「Tinder」都只着重照片吸引與否，自然會被肌肉型男比下去，「這令我感到浪費時間」。

高雲同時指出，創立網站後的反應不俗，曾收到70份約會申請，而有些亦符合他的擇偶條件。他早前已與一位「可愛的女士」外出約會，二人一同到領養狗隻中心做義工幫忙放狗，但並不肯定有否擦出愛火花，「她沒有再聯絡我」。高雲最後指出，自己對網站的成效感到興奮，期待與新朋友會面及談天，同時表示最重要的始終是性格，「這不只是關乎外貌，吸引力固然重要但性格才是重點」。

（綜合）