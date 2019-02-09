壯男患腦病8個月內失憶癱瘓　妻唱《奇異恩典》道別感動逾萬網民

美國33歲男子東尼（Tony Gibson）感染罕見「人類瘋牛症」（human form of mad cow disease），短短8個月已無法走路、說話，甚至失去記憶。東尼的妻子哀痛欲絕，但一直陪伴在側，在他生命的最後時光，妻子在丈夫病床前唱了他最愛的歌《奇異恩典》（Amazing Grace）給他聽，東尼後3日去世。妻子唱歌片段在網上流傳，感動逾3萬人。

東尼和丹妮爾育有兩對分別11歲和2歲的雙胞胎女兒。（Danielle Gibson fb圖片）

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33歲的東尼上月30日在北卡羅萊納州的療養院去世，其妻丹妮爾（Danielle），還有分別11歲和2歲的雙胞胎女兒都在他身邊。東尼病發初期在家裏迷路，找不到廁所，之後病情開始惡化，他會跑到鄰居家要找自己的狗，但他和丹妮爾根本沒養狗。

丹妮爾初時以為東尼患上腦退化症，後來醫院診斷他患上罕見的腦症病「庫賈氏病」（Creutzfeldt-Jakob Disease），這是罕見的退化性腦疾病，由朊病毒（又名普里昂蛋白）引起，可能是因為吃了受污染的肉而感染。「庫賈氏病」症狀包括抑鬱、焦慮、記憶力減退、思維受損、吞嚥和說話困難，患者會迅速惡化，並陷入昏迷。「庫賈氏病」暫時沒有治療方法，醫生判斷東尼無法生存超過一年。

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由於東尼需要全天候照顧，丹妮爾將他送到一間療養中心。不過東尼病情迅速惡化，丹妮爾指：「東尼過世前一周難以吞嚥，而且不管做什麼，他都會搖頭。」醫生指這是他身體逐漸「關機」的過程，丹妮爾難以接受，因為東尼以前相當強壯。

在東尼最後的時光，丹妮爾在東尼病床邊，輕輕唱着他最愛的歌曲《奇異恩典》。（Danielle Gibson fb圖片）

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在東尼最後的時光，丹妮爾在其病床邊輕唱着他最愛的歌曲《奇異恩典》，東尼呆呆望着，縱使眼神渙散，但他凝望妻子唱出一字一句，場面感人。東尼在3天後死亡，丹妮爾把影片上載到facebook，獲3萬多人觀看，不少網民都祝願東尼安息，並祝福丹妮爾日後生活安好。

丹妮爾也決定把東尼的大腦捐贈給庫賈氏病基金會研究，希望有助醫生找到治療辦法。