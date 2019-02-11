乘地鐵被拒入閘　中國女留學生向菲律賓警潑豆腐花　或遭驅逐出境

一名中國留學生前日（9日）攜帶豆腐花進入菲律賓馬尼拉一地鐵站時，被負責安檢的警員攔截，要求她先食完才入閘，但該學生拒絕警員要求，更將手上的豆腐花潑向對方身上，最終被捕。 事件獲傳媒報道後，馬尼拉警察局長指將於下周向移民局提出驅逐涉事留學生出境的要求，菲律賓副總統亦譴責事件；當地網民均批評被捕學生「粗魯無禮」，直言「希望她坐牢」，「應把她驅逐出境」。

23歲中國女留學生張佳樂前日於馬尼拉一地鐵站以豆腐花潑向警員，當場被捕。（fb「Pau Mesias」圖片）

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事發在前日（9日）上午約8時半，23歲中國女留學生張佳樂（音譯：Jiale Zhang）攜帶一杯豆腐花進入菲律賓馬尼拉地鐵Boni站，入閘前被工作人員阻止，對方解釋因地鐵實施新的安檢要求，所有乘客不得攜帶已開封的液體進站，遂要求她先食完豆腐花才入閘。

張佳妹向涉事警員道歉並獲准保釋。（fb「Pio Ncrpo」圖片）

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張拒絕工作人員要求，對方只好請站內警員協助。警員之後查問並警告張，她表示自己不會在地鐵上進食豆腐花，期間情緒激動，將手上豆腐花潑向警員，過程被途徑市民拍下並上載社交網站。警員事後即時拘捕張，控告她攻擊、不服從執法人員等罪名。張其後向涉事警員道歉並獲准保釋，案件仍在調查。

菲律賓警方事後於fb上載相片，提醒市民禁止攜帶飲料和液體進入地鐵站是新規定，強調車站內及列車上一向都不准飲用未經密封的飲品。（fb「Pio Ncrpo」圖片）

當地警方事後發聲明，形容事件「令人反感」，表明會向張提出刑事訴訟，又指出禁止攜帶飲料和液體進入地鐵站是新規定，但車站內及列車上一向都不准飲用未經密封的飲品。馬尼拉警察局長艾利薩（Guillermo Eleazar）形容，張的行為是「在公共場合羞辱執行工作的警員」，稱下周將向移民局提出驅逐張出境的要求，「在其他國家，我們也要遵守規則，她為什麼不遵守這裏的法律」。

菲律賓副總統羅布雷多亦譴責張的行為，稱事件「不僅是對警察的侮辱，也是對所有菲律賓人的侮辱」。當地網民亦關注事件，認為張的行為「粗魯無禮」，呼籲當局採取強硬手段應對，「希望她坐牢」，「應把她驅逐出境」。

（馬尼拉公報、菲律賓星報）