原住民疑犯被巨蛇纏頸逼供　印尼警威脅塞嘴放褲內　被狠批終致歉

印尼近日有警員被揭盤問時，放一條長約兩米的巨蛇在疑犯身上逼供，該名疑犯為巴布亞省（Papua）原住民，片段中他被嚇至面容扭曲不斷尖叫，在旁警員則發出笑聲；審問過程的短片被人權律師公開後，即惹來巨大爭議，當地網民瘋傳片段及狠批警方歧視原住民。警方事後公開致歉，否認警員曾虐待片中疑犯，承諾將進行紀律處分，又強調巨蛇不具毒性。

印尼網民近日瘋傳短片，顯示有警員將一條兩米長巨蛇放於原住民偷竊疑犯身上逼供。（Twitter「Veronica Koman」影片截圖）

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印尼人權律師高文（Veronica Koman）上周五於社交網絡轉載一短片，顯示有警員於審問期間，將一條長約兩米的巨蛇放於一名來自印尼東部、新幾內亞「巴布亞省」的原住民偷竊疑犯身上逼供，高文批評警員的行為屬虐待，審訊過程違反了警察守則及法例。

從高文轉發的片段可見，身穿紅衣及牛仔褲的原住民偷竊疑犯坐於地上，雙手遭反鎖，頸上掛有一條巨蛇。由於巨蛇不斷在疑犯的頭部旁邊移動，他被嚇至全身僵硬，緊閉眼睛，面露痛苦表情。

之後一名警員走近，一邊拿起巨蛇的尾巴放到疑犯面前舞動，一邊問他：「你偷過多少次電話？」令疑犯不斷扭動頭部避開並回答「只有兩次」，其間更嚇至尖叫，而警員則發出笑聲。審問過程中，片中更有一聲音命令疑犯睜開眼，又曾威脅要把蛇放進其口及褲內。

審問過程中，有一聲音命令疑犯睜開眼，又曾威脅要把蛇放進其口及褲內。（Twitter「Veronica Koman」影片截圖）

短片上載後即獲網民瘋傳，引起社會輿論；高文稱，當地警方針對原住民的類似行為已非首次發生，直指警員的行為是出於種族歧視。當地警察總長斯瓦達亞（Tonny Ananda Swadaya）事後發聲明向公眾致歉，稱涉事警員「沒有專業地執行工作」，已作出嚴厲的紀律處分，同時強調警員沒有虐待片中疑犯，而片中出現的巨蛇亦屬無毒、溫馴品種。而巴布亞警方發言人卡馬爾（Ahmad Musthofa Kamal）則表示，內政部門正調查事件，如果發現有人違法或違反行為準則，將會採取行動。

（綜合）