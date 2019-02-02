日本千葉縣野田市發生虐兒案，今年10歲、就讀小學四年級的栗原心愛在上月24日，被41歲父親栗原勇一郎虐待致死，身上多處瘀傷，陳屍家中浴室。案件曝光後震驚全國，其父被拘捕，經調查後更揭發死者早在2017年11月，填學校問卷時向老師求救，惟教育委員在其雙親要求下，竟把問卷副本交給施暴父親，結果引起社會公憤，質疑做法不妥。事後教育委員招開記者會道歉，而日本文部科學省亦作出譴責，指會徹查事件。

近日揭栗原心愛被父親虐打致死前曾填學校問卷向老師求救。（TBS新聞截圖）

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據日媒報道，居住在日本千葉縣野田市，今年10歲、就讀小學四年級的栗原心愛，上月24日被發現於家中浴室昏迷，救護員趕到後證實她已死亡。警方在女童身上發現多處瘀傷，頸部有勒痕。經調查後，翌日41歲父親栗原勇一郎以傷害罪被捕，31歲母親則被帶走調查。

栗原勇一郎否認虐兒，他曾向警方表示，女兒的態度不佳，才會在浴室與她爭執，「我的女兒目中無人，我要她罰站作為懲罰。」鄰居亦透露曾經聽過女孩的哭聲，並大喊：「媽媽好可怕」。

經警方和傳媒追查下，近日千葉縣野田市教育委員會公布一份問卷，栗原心愛原來曾於2017年11月填寫就讀小學所派發的調查問卷，嘗試向外界救求，希望老師會幫助她。心愛當時寫下被父親虐待的情況，「我被爸爸施暴。半夜時被叫醒，醒着的時候就被踢、被打。老師，你可以幫我嗎？」

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問卷還顯示，當時老師曾輔導心愛，並寫下備註，「昨日被打了，頭、背、脖子被踢，現在仍然好痛。」、「在沖繩時，媽媽也被打」、「媽媽會站我這邊，但爸爸說他是監護人，不聽媽媽的話」、「頭被打10次」、「媽媽不在時被打背部」等被虐打詳情。一般問卷只要求學童匿名回答，但心愛選擇署名向外界求救，可惜事與願違。

經輔導後，翌日心愛被送到縣內的兒童庇護中心，至2017年年12月底被接回家，然而庇護中心的人員或心愛的學校卻沒有派員跟進個案。去年1月野田市教育委員會、小學代表與心愛的雙親見面時，父親否認對女兒動粗，且怪責當局把女兒帶走，故強烈要求索取其調查問卷，更威脅會控告教育委員會，最後委員會屈服並把調查問卷副本交給父親。然而，心愛轉校後新學校並無將受虐待的情況記錄在案。

此事曝光後，不少人都質疑將副本交給加害者的做法不妥。事件被廣泛報道後引起公憤，野田市教育委員會至昨日為止收到近800個投訴電話，日本文部科學省表示對市教委未能適切地應對感到極度遺憾，會就事件繼續調查。

（綜合）