拿拖鞋自拍！印度童純真幸福照超暖心　無添加笑容融化萬千網民

快樂可以很簡單，一張相再次勝過千言萬語。日前一張印度小童的「自拍照」獲網民瘋傳，相中小童向着其中一人手持的「自拍神器」露出燦爛笑容，然而該「神器」並非任何相機或手機，而是一隻拖鞋。不少網民看到相片，均被小孩們簡單的快樂感動，紛紛瘋傳照片，連Bollywood（寶萊塢）著名影星波曼伊拉尼（Boman Irani）及遜尼爾·謝緹（Suneil Shetty）等亦轉發照片，直言被孩子們的快樂感動。

日前一張印度小童的「自拍照」獲瘋傳，小孩們純真的笑容感動了不少網民。（Twitter「Atulkasbekar」圖片）

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印度攝影師兼製作人卡斯柏卡爾（Atul Kasbekar）日前於其Twitter帳戶分享一張相片，稱「我分享這張圖片因孩子們的天真及快樂讓我非常感動，令我看到亦跟着一起微笑」。相中可見，5名小童身處印度鄉村地區，一致地向着同一方向「自拍」，不過站於左方的小男孩拿着的並非手機或相機，而是一隻當地拖鞋chappal。雖然孩子們都知道「相機」只是裝模作樣，但仍毫不吝嗇地露出燦爛笑容，非常可愛。

相片很快便獲網民瘋傳，連寶萊塢影星亦被吸引轉發，演員波曼伊拉尼（Boman Irani）及遜尼爾·謝緹（Suneil Shetty）等也在instagram分享相片，表示「只有當你選擇要快樂時，你才會感到快樂」和「幸福真的是一種心態」。

不過，相片瘋傳的同時，卻引來網民質疑。有人認為手持拖鞋的男孩的手與相片其他部分看起來不一致，懷疑相片曾被編輯，但亦有人持相反看法，認為只是角度問題。無論討論結果如何，相片已俘虜不少網民的心，至今已獲十多萬次「讚好」，更有不少人將其標籤為「#PictureOfTheDay」。

（綜合）