「像被砍了四肢」　逾400年珍貴盆景被盜　失主妻求賊：拜託淋水

日本埼玉縣一棵有400年歷史的珍貴盆景上月被盜，盆景主人是日本盆景大師飯村誠史（Seiji Iimura），他的妻子飯村冬美（Fuyumi Iimura）在臉書上向竊賊喊話，除要求物歸原主，還懇求：請澆水。 飯村冬美說，盆景失竊就像是孩子走失，但如果盆景因疏於照顧而枯萎，那比失竊更糟。她在貼文中說，那盆真柏盆景已存活400年以上，一周不澆水就活不下去：「我希望帶走那個盆景的人保證要澆水。」「就算是我們都死了，真柏盆景只要受到良好照顧，可以永遠存活。」

被竊的那株真柏是400多年前取自一座山裡，由飯村的先人栽種至今天的尺寸，約90公分高、60公分寬，沒有人知道它的真實樹齡。（飯村冬美Facebook圖片）

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她還說：「我們像對孩子一樣照顧這棵樹，」「沒有任何文字能形容我們的感受，就像自己被砍了四肢。」

華郵稱竊賊很專業，偷走飯村栽種收集的7個珍貴盆景，有線電視新聞網報導，失竊總值約 11萬8000美元（約港幣92萬元），但在黑市可賣到更高價。

飯村誠史是第五代盆景大師，家族傳承的盆景製作工藝可追溯到日本江戶時代。被竊的那株真柏是400多年前取自一座山裡，由飯村的先人栽種至今天的尺寸，約90公分高、60公分寬，沒有人知道它的真實樹齡。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】