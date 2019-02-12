【最強寒流】日本北海道零下40度　細路仲着短袖嚇窒網民

日本北海道上星期起受寒流侵襲，頻下大雪，一度錄得零下40度超低溫，天氣惡劣及積雪令交通受阻，當地居民日常生活大受影響，惟白雪中也出現不少古怪現象，有人分享將原應熱騰騰的拉麵凍結成冰，有電視台則拍到小孩在雪地中只穿短袖衫短褲，令網民嘖嘖稱奇，大讚他比芬蘭人更厲害。

有北海道的小朋友在雪地中只穿短袖衫短褲，和記者的裝束形成對比。（Twitter「kazutoshi9191」圖片）

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日本近日受寒流侵襲，全國多區出現暴風雪，北海道情況更為嚴峻，十勝的陸別町早前錄得攝氏零下31.8度，有北海道居民上傳相片，更見上周六（9日）早上錄得零下40.5度，可說凍出新紀錄！

不少日本電視台報道相關情況，當記者到北海道訪問，有只穿短袖衫短褲的小孩表示，一直都只穿短袖衫褲在雪地中行走，與記者的厚重裝束剛成反比，令網民驚嘆不已。

北海道陸別町的官方Twitter上傳了錄得攝氏零下40.5度的相片。（Twitter「rikubetsu」圖片）

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有網民在Twitter上傳陸別町內計溫器的相片，笑言測出40.5度像是溫度計壞了一樣；亦有網民貼出「筷子夾起杯麵」凍結造型的相片，指放在室外3小時後就會變得如食物模型一樣，可見是非一般的寒冷。

有北海道網民留言表示，只穿短衫短褲其實再平常不過，爭相大曬超強抗寒經歷，「我在北海道時，只穿短衫短褲吃雪糕」、「在小學時穿短衫短褲，在雪中踢足球」；惟亦有「正常人」反駁其實都會凍，指當年在暴風雪情況下上學，感受到瀕死的感覺。

（綜合）