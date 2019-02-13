每年情人節是情侶肆意放閃的日子，不少人都花盡心思買禮物送給另一半示愛。不過日本有人卻不屑這個節日，他們組成「去死去死團」，走上澀谷街頭遊行抗議，誓要粉碎情人節，高呼反對資本主義下的戀愛，抗議物質支配人類，指商家藉藉情人節賺取暴利，呼籲人們不要以收朱古力的數量判斷他人的價值。

高舉反對資本主義式戀愛旗幟的日本「去死去死團」，近日在澀谷街頭遊行，高呼「粉碎情人節！」。（Twitter「革命的非モテ同盟」圖片）

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上周六（9日）民間組織「革命的非モテ同盟」（不受歡迎的人革命聯盟）發起「戀愛資本主義、粉砕！」的遊行活動。從遊行片段可見，這群「去死去死團」舉着大橫額，在澀谷街頭邊遊行邊高叫口號，如「粉碎情人節！」、「反對資本主義戀愛！」、「不要用朱古力的數量判斷他人的價值！」、「不要陷入糖果製造商的陰謀！」等等。雖然遊行只有寥寥數人參加，惟他們在寒冷的天氣下仍堅持信念，十分熱血。

高舉反對資本主義式戀愛旗幟的日本「去死去死團」，近日在澀谷街頭遊行，高呼「粉碎情人節！」。（Twitter「革命的非モテ同盟」圖片）

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據官網資料顯示，這個組織在2006年10月成立。事緣創辦人、終身名譽總書記古澤克大某天向心儀的女性表白後被拒絕，他回家後受「共產黨宣言」的啟發，就成立了「革命的非モテ同盟」，對抗「戀愛資本主義」的社會風氣。

（Twitter「kakuhidou1」）