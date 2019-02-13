【情人節】被指是權力施壓　日公司禁送「人情朱古力」獲女生力撐

隨著西洋情人節的腳步越來越近，你想好怎麼跟情人慶祝了嗎？在日本，女性在西洋情人節這天會送職場上的男性同事所謂的「義理朱古力」（人情朱古力）。 然而，越來越多女性認為這種「義理朱古力」是一種強迫和負擔，日本社會也出現反對「義理朱古力」的聲音。

在日本，西方情人節的主角是朱古力。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

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日本西洋情人節 朱古力的天下

在許多國家，2月14日西洋情人節無非是玫瑰、燭光晚餐和禮物的天下，然而在日本，西洋情人節的主角是朱古力。在這一天，日本女性會送情人「本命朱古力」、送朋友「閨蜜朱古力」，還會送職場的男性同事和上司「義理朱古力」，感謝對方平日對自己的照顧。

被迫著買朱古力作人情

然而，越來越多女性認為送男性同事和上司「義理朱古力」是一種壓力，她們被逼著花錢買一大堆朱古力作人情，這樣的送禮傳統就像是一種不得不遵守的職場潛規則一樣，更有人把它當成一種職場濫權和騷擾的象徵。

公司禁止送「義理朱古力」

因此，日本越來越多公司開始禁止「義理朱古力」傳統，希望讓職場回歸最簡單的工作環境，不要造成女性員工的負擔。

送給誰、送多貴都是壓力

一名女性上班族在受訪時表示：「在公司禁令下來前，我們得煩惱送多貴的『義理朱古力』才恰當，還有要送給誰才對，所以沒有這項文化後其實是件好事。

在公司禁令下來前，女職員得煩惱送多貴的「義理朱古力」才恰當。圖為示意圖。（資料圖片）

送朱古力傳統從何開始？

然而，日本女性在西洋情人節送朱古力的這項傳統，到底是從什麼時候開始的呢？

根據報導，在 1950年代中期，日本朱古力製造商成功透過廣告把西洋情人節和朱古力畫上等號，創造出了好幾百萬美元的市場。對某些朱古力製造商來說，西洋情人節這波佔它們全年營業額很大一塊。

朱古力製造商見風轉舵

然而，隨著日本社會吹起反對「義理朱古力」的風潮，朱古力製造商也開始見風轉舵，調整它們的行銷策略。

GODIVA：覺得有壓力就別送

舉例來說，比利時知名朱古力製造商GODIVA在去年就在日本報紙上登了全版廣告，上頭鼓勵女性如果覺得有壓力，就不要再送男性同事「義理朱古力」。GODIVA在廣告上寫到：「情人節是讓人們傳遞真情的節日，而不是為了協調職場關係。」

上圖為比利時巧克力製造商GODIVA去年登在日本報紙上的全版廣告，上頭鼓勵女性如果感到壓力，就不要再送「義理巧克力」。（網上圖片）

義理朱古力之王 黑雷神朱古力

當時，身為「義理朱古力」大製造商的日本有樂製菓對GODIVA不以為然，它們旗下的黑雷神義理朱古力照樣大賣。從九零年代中期開始，有樂製菓便主打黑雷神朱古力是最棒的「義理朱古力」，不僅價格經濟實惠，包裝上也會打上「義理」兩字，不會讓收到的男性同事另作他想。

今年不賣義理，改賣區域限定

每年，有樂製菓更會在情人節前夕於東京車站內開設快閃店，專門販賣「義理朱古力」。然而，今年有樂製菓快閃店很不一樣，它們不會再銷售「義理朱古力」，反而會推出區域限定口味朱古力，希望能夠與時俱進，搭上日本社會反對「義理朱古力」的這波潮流。

圖為「義理巧克力」之王──由日本有樂製菓推出的黑雷神義理巧克力。（Twitter@Black_Thunder_）

義理朱古力文化

有樂製菓社長在聲明中表示：「我們認為『義理朱古力文化』——這種助人傳遞感激之情、替送禮者和收禮者帶來快樂的文化——是一個很棒的傳統。直到現在，我們公司都十分支持『義理朱古力』的傳統，並且把這項傳統視為可以表達送禮者感謝之情的機會。」

「然而，在面對種種『我以為我是她的最愛，沒想到我收到的只是義理朱古力』和『我本來以為我有機會（和她在一起），但其實我沒有』會錯意後，我們現在不確定『義理朱古力』到底是好是壞……我們在思考或許應該停止『義理朱古力』。」

我以為我是她的最愛，沒想到我收到的只是義理朱古力（Instagram@sushiheads_n15）

就是要送你朱古力

無論如何，西洋情人節就是要送朱古力的傳統，仍然根深柢固地存在於某些日本企業中。

吃朱古力長大的魚

舉例來說，日本航空將在西洋情人節當天，贈送所有搭乘國內外航班的乘客朱古力。一間鄰近東京的溫泉渡假村則推出了「朱古力溫泉」。不過，最令人不可思議的西洋情人節噱頭要屬一家壽司連鎖餐廳，他們將會提供吃朱古力長大的鰤魚料理。

你有泡過巧克力溫泉嗎？（箱根小涌園官網）

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】