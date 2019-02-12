【六合彩金多寶】得獎者身份曝光？　疑似元朗居民落注20元中頭獎

六合彩新春金多寶日前（9日）攪珠結果出爐，頭獎6注中，每注派1,666萬港元，網上繼流傳彩票號碼「射歪晒」的黑仔投注者後，今日則有疑似中頭獎的幸運兒曝光。 有網民在facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」上載一張相片，相中男子拿着一張六合彩彩票，號碼與頭獎完全相同，其後被facebook專頁「盡在元朗」轉發，版主留言稱「真係有網友中咗」，令人不禁懷疑中頭獎者是元朗居民。不過，有網民指相片解像度低，加上部份資料被遮蓋，數字位置亦不一致，質疑相片真偽，但無論如何，如果真的中頭獎，既恭喜他發橫財，亦擔心他被點相後有麻煩，總之「祝佢好運啦」。 《香港01》正就事件向「盡在元朗」版主及樓主了解，暫未獲回覆。

有網民將手持中獎六合彩彩票的照片上傳到網上。

一名網民今日在facebook群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」上載兩張照片，並道：「真命天子？」其中一張僅見一張疑似中頭獎的六合彩票及「新濠天地」的「特別要求申請表」，另一張相則見一名穿黑色上衣的男士，手持疑似中頭獎的六合彩票，當中一注清楚見到中獎號碼1、19、29、34、39及49，另一注則未有中獎，並總共下注20元。照片被facebook專頁「盡在元朗」轉發，版主更興奮宣布「真係有網友中咗」，令人懷疑黑衣男正是元朗居民。

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雖然黑衣男手持的六合彩票寫有期數是「CNY」，即六合彩新春金多寶，惟上面的日期卻模糊不清，未能確認他是否真正的幸運兒。《香港01》正就事件向「盡在元朗」版主及樓主了解，暫未獲回覆。

疑似幸運兒的照片曝光後，引起不少網民熱議，有人質疑照片的真偽，指出中獎彩票上34及39的號碼與其他數字位置不一置，而「電腦票」3個字亦較其他字眼更高，認為相片經過編輯，「都唔知堅定流，如果係堅嘅都唔擺上網啦」。

亦有網民表示擔心黑衣人會被人點相，「祝佢好運啦」、「中頭獎放上網畀人扑濕就自己玩自己」。

（fb群組「盡在元朗<<元朗區交通>>群組」）