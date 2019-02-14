【超有愛】台暖心裝修工電梯包膠後附「手繪按鈕」　網友激讚可愛

為了保護大樓內的公共環境不被損壞，許多公寓大樓在進行裝修工程前，都會事先做好保護措施。一名台灣網友在搭乘電梯時發現，電梯內竟有用奇異筆手繪的按鈕面板，讓他不禁大讚裝修工人的用心，直呼「真的畫得蠻準的」。

裝修工人貼心的用奇異筆畫下電梯的各個按鈕。（爆怨公社FB）

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一名網友在《爆怨公社》分享照片，只見照片內的電梯被貼滿裝修保護膜，但裝修的大哥卻一展貼心，用奇異筆標出了各個按鈕的位置，還細心的為感應器「開洞」。用心的舉動讓網友不禁發文大讚，「這位裝修打包電梯的帥哥，不知道是否該給你一個讚，第一眼看到都不知該如何按，不過說真的你還畫得蠻準的。」

裝修哥的貼心也讓網友嘖嘖稱奇，「怎麼那麼可愛啦」、「連按鍵都保護了！」、「很棒啊，這樣按鍵才不會卡灰」，也有網友推測裝修哥的真正用意，「應該是被罵怕了！」、「可能手髒不敢碰，不過很可愛」、「保護通常不包按鈕那裡，不知道是管委會的要求還是師傅故意的」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】