無信仰細佬聽《大悲咒》瞬間撲滅怒火　連登仔嚇親：真係咁有效？

不論是感情、家庭、工作，都有可能遇到使自己憤怒的事情，如何使自己冷靜是一門高深的學問。連登討論區有網民分享，說自己的弟弟近日與女友吵架，「全屋人都聽到晒」，但很快就冷靜下來。經過打探，原來他的冷靜秘訣，竟然是上YouTube聆聽《大悲咒》！

樓主弟弟開出他的瀏覽紀錄，全是大悲咒的短片。（連登討論區圖片）

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該連登仔表示，他弟弟前晚與女友在電話中吵架，「雖然隔住個電話嘈，但係嘈得超大聲，全屋人都聽到晒」。樓主等弟弟冷靜一會兒之後，便入去他的房間打算安慰他，不料弟弟已經冷靜了下來，而且樣子看起來十分平靜，使樓主不禁問弟弟做了什麼事，於是弟弟就打開電腦瀏覽器的紀錄。樓主看到紀錄之後「呆咗呆」，因為弟弟最近上過的網址都只有YouTube，而且全部都是《大悲咒》的頌經錄音。

網民表示，樓主會覺得奇怪，是因為他本身沒有信仰而已。（GettyImages／視覺中國）

樓主說，他們全家都沒有宗教，包括弟弟本人，但他卻對樓主說，「一聽大悲咒就會成個人冷靜晒，好似洗滌心靈一樣」，更推薦樓主未來都可以試一試這樣做，會有驚人的效果。不過樓主似乎半信半疑，問其他人「到底我細佬係咪同女朋友嘈交嘈到黐咗線，定係《大悲咒》真係咁有效？」

本來以為弟弟是萬中無一的怪人，怎料不少網民竟然說自己都有類似做法，甚至亦一樣沒有宗教，而且聽完之後內心都會變得平靜，「你無宗教先會覺得咁嘅冷靜方法奇怪啫」。有人指出，冷靜自己才可以做出正確決定，所以需要有方法將自己從負面情緒拉出來，而每個人冷靜自己的方法亦會不同，「唔好傷害自己唔好傷害其他人就得」。

（連登討論區）